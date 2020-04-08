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رياضة

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يصدم حسام عاشور.. الأهلي يفاوض بديل أحمد فتحي.. صراع سعودي على ضم نجم مانشستر سيتي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:36 م
الغندور - حسام عاشور
الغندور - حسام عاشور
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نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة، والتي جاءت كالآتي:

دخل النادي الاهلي في مفاوضات شفهية مع العراقي علاء مهاوي ،لاعب فريق الشرطة العراقي، وذلك لتعويض رحيل نجم الفريق الاول احمد فتحي نهاية الموسم.

نجحت الحكومة المصرية في إعادة المصريين بالخارج من الولايات المتحدة الأمريكية ومن ضمنهم مجموعة من، الرياضيين والأبطال وعلى رأسهم السباح العالمي أحمد أكرم وتذليل كافة العقبات ونقلهم لأحد فنادق مدينة مرسى، علم لقضاء فترة الحجر الصحي لمدة أسبوعين، وذلك بعد الأزمة التي ضربت جميع دول العالم بتفشي فيروس، "كورونا" المستجد وتسببه في تأجيل وإلغاء كافة الأنشطة الرياضية حول العالم في كل اللعبات.

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تربى ونشأ فى صعيد مصر وتحديدا في محافظة قنا، هو واحد من أفضل لاعبى مصر والصعيد بصفة خاصة، الذي صال وجال في الملاعب المصرية، واستطاع ببراعة قيادة الدراويش للفوز بالعديد من البطولات ضمن الجيل الذهبي للفريق.

هي دي مصر يا عبلة.. سارة عصام وأحمد أكرم يرويان كيف احتضنت مصر أبناءها في الخارج من فيروس كورونا

على مر العصور والأزمان، أبدًا لم تفرط مصر في حقوق أولادها، ولم تتخل عن أبنائها في الداخل كان أو في الخارج، وهذا ما أثبتته الدولة العظيمة في أكثر من مناسبة على مر الزمان.


أصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا حول مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية شهر أبريل الجارى.

وجه خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، صدمة قوية إلى نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي حسام عاشور، حول انتقال الأخير إلى صفوف الزمالك عقب انتهاء الموسم الجاري. 

كشف وليد صلاح الدين، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي السابق، حقيقة معارضته لمحمود الخطيب، رئيس النادي الهلي، في انتخابات إدارة القلعة الحمراء الماضية.

يبدو أن العلاقة التاريخية بين حسام عاشور قائد الأهلي وناديه الأحمر، قد انتهت بعدما رفض مجلس إدارة القلعة الحمراء بقيادة محمود الخطيب، تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

فجر أسامة نبيه، المدرب العام لمنتخب مصر الأول لكرة القدم السابق، مفاجأة عن نتيجة مباراة المنتخب المصري امام نظيره منتخب اوروجواي في أولى جولات دور مجموعات كأس العالم 2018 في روسيا.

كشفت صحف عالمية أن نادي النصر والهلال يتصارعان للحصول علي خدمات نجم مانشستر سيتي دافيد سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة . 


تحدث الدولي السنغالي ساديو ماني، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن حالة الفوضى التي اجتاحت عالم كرة القدم، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم، الأربعاء، أن باولو مالديني أسطورة ميلان الإيطالي والمدير التقني للنادي، انتصر على فيروس كورونا المستجد.




كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن اهتمام نادي ميلان الإيطالي، بلاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ديفيد سيلفا، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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