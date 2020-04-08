أخبار الرياضة.. خالد الغندور يصدم حسام عاشور.. الأهلي يفاوض بديل أحمد فتحي.. صراع سعودي على ضم نجم مانشستر سيتي

نجحت الحكومة المصرية في إعادة المصريين بالخارج من الولايات المتحدة الأمريكية ومن ضمنهم مجموعة من، الرياضيين والأبطال وعلى رأسهم السباح العالمي أحمد أكرم وتذليل كافة العقبات ونقلهم لأحد فنادق مدينة مرسى، علم لقضاء فترة الحجر الصحي لمدة أسبوعين، وذلك بعد الأزمة التي ضربت جميع دول العالم بتفشي فيروس، "كورونا" المستجد وتسببه في تأجيل وإلغاء كافة الأنشطة الرياضية حول العالم في كل اللعبات.

حمام إبراهيم يفتح قلبه لـ صدى البلد: أفضل ذكرياتي في الإسماعيلي مع الجيل الذهبي.. ومباراة الأهلي 4\4 لها طابع خاص.. وصغار الدراويش يحتاجون للصبر

تربى ونشأ فى صعيد مصر وتحديدا في محافظة قنا، هو واحد من أفضل لاعبى مصر والصعيد بصفة خاصة، الذي صال وجال في الملاعب المصرية، واستطاع ببراعة قيادة الدراويش للفوز بالعديد من البطولات ضمن الجيل الذهبي للفريق.





هي دي مصر يا عبلة.. سارة عصام وأحمد أكرم يرويان كيف احتضنت مصر أبناءها في الخارج من فيروس كورونا

على مر العصور والأزمان، أبدًا لم تفرط مصر في حقوق أولادها، ولم تتخل عن أبنائها في الداخل كان أو في الخارج، وهذا ما أثبتته الدولة العظيمة في أكثر من مناسبة على مر الزمان.