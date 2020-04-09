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في موسم الربيع.. 3 أعراض لـ الحساسية الموسمية.. 5 طرق للوقاية منها.. وكيفية علاجها

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
الربيع يعني الفصل الذي تظهر فيه براعم الورود وتزهر فيه الأشجار أما إذا كنت واحدًا من ملايين الأشخاص المصابين بالحساسية الموسمية، فقد يعني الربيع لك العطاس، والاحتقان، ورشح الأنف وغيرها من الأعراض الأخرى المزعجة.

ووفقا لموقع "مايو كلينك"، فإن الحساسية الموسمية يُطلق عليها أيضًا اسم حمى القش وحساسية الأنف قد تجعلك إنسانًا تعيسا لكن قبل أن تختار الزهور البلاستيكية والعشب الاصطناعي، جرِّب هذه الإستراتيجيات للمحافظة على الحساسية الموسمية تحت السيطرة.

إن غسل الممرات الأنفية بمحلول ملحي (الإرواء الأنفي) وسيلة سريعة وفعالة وغير مكلفة لتهدئة احتقان الأنف فإن الغسل يؤدي مباشرةً إلى التخلص من المخاط ومسببات الحساسية بإخراجهم من الأنف.

ابحث عن زجاجة تخرج محتواها بالضغط أو وعاء غسل الأنف (neti pot) وهو عبارة عن وعاء صغير له فوهة مصممة لغسل الأنف في الصيدلية أو متجر الطعام الصحي القريب منك واستعمل الماء المقطر، أو المعقم، أو الذي سبق غليه وتبريده، أو الذي خضع للترشيح باستخدام فلتر بمسام يبلغ حجم فتحتها ميكرون واحد أو أصغر لتكوين محلول الإرواء الملحي وتأكد أيضًا من غسل أداة الإرواء بعد كل مرة من استعمالها باستخدام ماء مقطر، أو معقم، أو سبق غليه وتبريده، أو خضع للترشيح مثلما حدث مع ماء الغسل أو اترك الأداة مفتوحة لتجف بفعل الهواء.


إذا كنت تُعاني من الحساسية الموسمية، سيطلب منك طبيبك إجراء فحوصات البشرة وفحوصات الدم لمعرفة أي من مسببات الحساسية قد سبب لك تلك الأعراض، تفيد الفحوصات في تحديد الخطوات التي عليك إتباعها لتجنب مسببات بعينها وتحديد العلاجات المحتمل أن تعمل بشكل أفضل لحالتك.

ووفقا لموقع مايو كلينك، تعتبر مضادات الحساسية (العلاج المناعي لمسببات الحساسية) خيارًا جيدًا لبعض المرضى، يتضمن هذا العلاج والذي يُعرف أيضًا باسم نزع الحساسية، حقن منتظمة بها كميات ضئيلة من المادة المسببة للحساسية.

ومع الوقت، تعمل تلك الحقن على تقليل رد فعل الجهاز المناعي المسبب لتلك الأعراض في بعض أنواع الحساسية، يكون العلاج عبارة عن أقراص توضع تحت اللسان.


وفي فصل الربيع ينتشر الغبار والتراب في الهواء الطلق مما يزعج أصحاب الحساسية الموسمية ويؤثر بالسلب على صحتهم لذلك عرض موقع مايو كلينك طرق للحماية من الحساسية الموسمية. 


لا يوجد هناك منتجًا سحريًا يمكنه تنقية الهواء في منزلك من كل مسببات الحساسية، ولكن قد تساعدك هذه المقترحات على التخلص من أعراض الحساسية الموسمية:

- استخدم مكيف الهواء في منزلك وسيارتك.

- إذا كان لديك نظام تدفئة أو تكييف مركزي في منزلك، فاستخدم مرشحات عالية الكفاءة والتزم بالجداول الزمنية للصيانة الدورية.

- حافظ على الهواء في الأماكن المغلقة جافًا باستخدام مزيل الرطوبة.

- استخدم مرشحات محمولة عالية الكفاءة لتنقية الهواء من الأتربة العالقة (HEPA) في غرفة نومك.

- نظف الأرضيات من حين لآخر بمكنسة كهربائية بها مرشحات لتنقية الهواء من الأتربة العالقة.
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