أهل مصر: نورد أجهزة تنفس صناعى و أشعة ووحدات تداعيات فيروس كورونا

قالت هبة السويدي
رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية ، إن المؤسسة قامت بعمل أكثر من مبادرة
للوقوف بجانب الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
وأضافت هبة
السويدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى المذاع على قناة صدى
البلد تقديم الإعلامى أحمد موسي، أن المؤسسة تقوم بتوريد أجهزة تنفس صناعى و أشعة
ووحدات تداعيات فيروس كورونا.
وأوضحت هبة
السويدي أن المؤسسة قامت بتوفير أشياء طبية لعدد من المستشفيات فى المحافظات كثيرة
منها الفيوم و القاهرة.
وأشارت هبة
السويدي إلى أنه تم توفير مستلزمات وقائية مثل للمسكات و أغطية رأس و قفازات
للأطباء.
ولفتت هبة السويدي
إلى أنه تتوجه بنفسها للمستشفيات لمعرفة احتياجات المستشفيات، وكشفت أن وزارة
الصحة هى المسئولة عن الإشراف لما نقدمه.
وأكدت هبة السويدي،
أنه تم تحويل 3 مبانى تابعين للمؤسسة إلى مستشفيات عزل بها و تجهيزات لمواجهة
فيروس كورونا.