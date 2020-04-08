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توك شو

أهل مصر: نورد أجهزة تنفس صناعى و أشعة ووحدات تداعيات فيروس كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:02 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو

قالت هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية ، إن المؤسسة قامت بعمل أكثر من مبادرة للوقوف بجانب الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت هبة السويدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامى أحمد موسي، أن المؤسسة تقوم بتوريد أجهزة تنفس صناعى و أشعة ووحدات تداعيات فيروس كورونا.

وأوضحت هبة السويدي أن المؤسسة قامت بتوفير أشياء طبية لعدد من المستشفيات فى المحافظات كثيرة منها الفيوم و القاهرة.

وأشارت هبة السويدي إلى أنه تم توفير مستلزمات وقائية مثل للمسكات و أغطية رأس و قفازات للأطباء.

ولفتت هبة السويدي إلى أنه تتوجه بنفسها للمستشفيات لمعرفة احتياجات المستشفيات، وكشفت أن وزارة الصحة هى المسئولة عن الإشراف لما نقدمه.

وأكدت هبة السويدي، أنه تم تحويل 3 مبانى تابعين للمؤسسة إلى مستشفيات عزل بها و تجهيزات لمواجهة فيروس كورونا.

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