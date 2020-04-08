AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بالمشاركة المجتمعية.. تزويد مستشفى بالشرقية بأجهزة تنفس صناعي وأدوات تعقيم لمواجهة كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:47 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

استقبلت إدارة مستشفى الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، اليوم، كمية كبيرة من المواد المطهرة وأدوات التعقيم وجهاز تنفس صناعي مقدم كتبرع من الدكتور "حاتم عبد العزيز" أحد المتبرعين لدعم المستشفي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 فيما توجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالشكر والتقدير للجهود المبذولة من رجال المجتمع المدني بالمحافظة، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية.

 وأكد "مسعود" انه تم  دعم مستشفي الإبراهيمية المركزي وللمرة الثانية في خلال ٢٤ ساعة بجهاز آخر للتنفس الصناعي، ومنظار حنجري، ودعم مستشفي فاقوس النموذجي، بجهاز تنفس صناعي،بجانب دعم مستشفي الأمراض الصدرية بالزقازيق بـ١٠ أسرة فاولر، و ١٠ مينتور للعناية المركزة، مع دعم مستشفي الحسينية المركزي بكمية من المستلزمات الطبية.

 من جانبه فقد أكد "حاتم عبد العزيز" أحد المتبرعين بالأجهزة انه من منطلق المشاركة المجتمعية وحرصة علي الوقوف مع الدولة المصرية فقد تم  دعم مستشفى الإبراهيمية بكمية من المستلزمات الطبية وجهاز تنفس صناعي ووصلت التكلفة الإجمالية الي ما يقرب من 500  ألف جنيه كمرحلة أولي .

 

 وأضاف "عبد العزيز" أنه من المقرر الاستمرار في دعم عدد من مستشفيات المحافظة بما يلزم من أجهزة ومستلزمات طبية وخاصة خلال تلك الفترة والتي يجب علي الجميع التضافر والوقوف مع الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

بالمشاركة المجتمعية.. تزويد مستشفى بالشرقية بأجهزة تنفس صناعي وأدوات تعقيم لمواجهة كورونا
بالمشاركة المجتمعية.. تزويد مستشفى بالشرقية بأجهزة تنفس صناعي وأدوات تعقيم لمواجهة كورونا
بالمشاركة المجتمعية.. تزويد مستشفى بالشرقية بأجهزة تنفس صناعي وأدوات تعقيم لمواجهة كورونا
بالمشاركة المجتمعية.. تزويد مستشفى بالشرقية بأجهزة تنفس صناعي وأدوات تعقيم لمواجهة كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر الخير: تزويد مستشفى حميات العباسية بجهازي تنفس صناعي

تطهير وتعقيم 312 منشأة ومصلحة حكومية في سيناء

وصول مشتملات وإسعاف العناية المركزة الجديدة بمستشفى جامعة المنصورة الرئيسي

سيناء خالية من كورونا.. 8 حالات اشتباه ونتائج التحاليل سلبية.. المحافظ يعلن رفع درجة الاستعداد لـ القصوى.. تجهيز 5 مستشفيات و10 مدارس للعزل

بالمشاركة المجتمعية.. مستشفيات الشرقية تتسلم أجهزة تنفس صناعي وأسرة لمواجهة فيروس كورونا

صحة الشرقية: توافر جميع المستلزمات الطبية بمستشفي ديرب نجم بكميات كافية

ترشيحاتنا

هبة السويدي: التبرع بـ 3 مباني لتحويلها إلى مستشفيات عزل بطاقة 500 سرير

الأعداد هتزيد .. عمرو أديب يشعل تويتر بتويتة جديدة عن كورونا.. شاهد

عزل ألف أسرة بـ بني سويف بسبب كورونا .. فيديو

ارتفاع كبير في أعداد وفيات وإصابات فيروس كورونا بـ تركيا

دي بنت مسكينة وأنا وقفت معاها.. حمادة هلال يثير الجدل بسبب سماح كوباية

علماء بريطانيون يزفون بشرى: اكتشفنا ثغرة كورونا.. وإنتاج اللقاح لن يكون صعبا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمشاركة المجتمعية.. تزويد مستشفى بالشرقية بأجهزة تنفس صناعي وأدوات تعقيم لمواجهة كورونا

وجه و بلالين.. أسما شريف منير تثير الجدل باللون الأحمر .. شاهد

كارثة جديدة .. فيروس كورونا يهاجم القلب