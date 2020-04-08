بالمشاركة المجتمعية.. تزويد مستشفى بالشرقية بأجهزة تنفس صناعي وأدوات تعقيم لمواجهة كورونا

استقبلت إدارة مستشفى الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، اليوم، كمية كبيرة من المواد المطهرة وأدوات التعقيم وجهاز تنفس صناعي مقدم كتبرع من الدكتور "حاتم عبد العزيز" أحد المتبرعين لدعم المستشفي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

فيما توجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالشكر والتقدير للجهود المبذولة من رجال المجتمع المدني بالمحافظة، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية.

وأكد "مسعود" انه تم دعم مستشفي الإبراهيمية المركزي وللمرة الثانية في خلال ٢٤ ساعة بجهاز آخر للتنفس الصناعي، ومنظار حنجري، ودعم مستشفي فاقوس النموذجي، بجهاز تنفس صناعي،بجانب دعم مستشفي الأمراض الصدرية بالزقازيق بـ١٠ أسرة فاولر، و ١٠ مينتور للعناية المركزة، مع دعم مستشفي الحسينية المركزي بكمية من المستلزمات الطبية.

من جانبه فقد أكد "حاتم عبد العزيز" أحد المتبرعين بالأجهزة انه من منطلق المشاركة المجتمعية وحرصة علي الوقوف مع الدولة المصرية فقد تم دعم مستشفى الإبراهيمية بكمية من المستلزمات الطبية وجهاز تنفس صناعي ووصلت التكلفة الإجمالية الي ما يقرب من 500 ألف جنيه كمرحلة أولي .