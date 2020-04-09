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رياضة

أخبار الرياضة.. أحمد فتحي يلمح لـ إمكانية التجديد لـ الأهلي.. شوبير يثير الجدل بشأن حسام حسن

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:48 ص
احمد فتحي
احمد فتحي
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ياسمين تيسير

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة، والتي جاءت كالآتي:


قال طارق سليمان، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، إن رحيل شريف إكرامي، حارس الأهلي، عن القلعة الحمراء يعد من حق اللاعب. 


آثار الإعلامى أحمد شوبير الجدل بشان حسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر السابق والمدرب السابق للعديد من الأندية مثل الزمالك وسموحة والمصري .



أعلن المصري محمد صلاح، المحترف بصفوف نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، مشاركته في حملة تبرع لمكافحة فيروس كورونا  في إنجلترا.



علق أحمد فتحي نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على ما تردد عن تراجع فريق بيراميدز عن إتمام التعاقد معه لضمه في نهاية الموسم الجاري عقب إعلانه الرحيل عن الأهلي منذ فترة.



قال جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، إنه في حالة عودة الأنشطة الرياضية من جديد سيتم استكمال مباريات الدوري المتبقية.



أصبح الدوري السعودي خلال السنوات العشر الأخيرة، مقصد للعديد من النجوم العالميين بسبب الاهتمام من جانب المملكة بمستوى كرة القدم، الأمر الذي انعكس على الأداء ليعد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هو الأقوى على مستوى قارة آسيا.


كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس أزمة أحمد فتحي لاعب الأهلي عقب توقف مفاوضات نادي بيراميدز.

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