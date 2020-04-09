أخبار الرياضة.. أحمد فتحي يلمح لـ إمكانية التجديد لـ الأهلي.. شوبير يثير الجدل بشأن حسام حسن





نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة، والتي جاءت كالآتي:





شريف إكرامي ينتقل لـ بيراميدز في الموسم الجديد ..فيديو

قال طارق سليمان، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، إن رحيل شريف إكرامي، حارس الأهلي، عن القلعة الحمراء يعد من حق اللاعب.



أحمد شوبير يثير الجدل بشأن حسام حسن

آثار الإعلامى أحمد شوبير الجدل بشان حسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر السابق والمدرب السابق للعديد من الأندية مثل الزمالك وسموحة والمصري .







ليس مصر..محمد صلاح يتبرع لمكافحة فيروس كورونا في هذا البلد.. تفاصيل

أعلن المصري محمد صلاح، المحترف بصفوف نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، مشاركته في حملة تبرع لمكافحة فيروس كورونا في إنجلترا.







أول رد فعل من أحمد فتحي عقب تراجع بيراميدز عن ضمه بعد رحيله عن الأهلي

علق أحمد فتحي نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على ما تردد عن تراجع فريق بيراميدز عن إتمام التعاقد معه لضمه في نهاية الموسم الجاري عقب إعلانه الرحيل عن الأهلي منذ فترة.







إلغاء الدوري وتتويج الأهلي بالبطولة.. نائب رئيس اللجنة الخماسية يوضح

قال جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، إنه في حالة عودة الأنشطة الرياضية من جديد سيتم استكمال مباريات الدوري المتبقية.





على رأسهم سيلفا .. 6 نجوم عالميين على أعتاب الانتقال إلى الدوري السعودي

أصبح الدوري السعودي خلال السنوات العشر الأخيرة، مقصد للعديد من النجوم العالميين بسبب الاهتمام من جانب المملكة بمستوى كرة القدم، الأمر الذي انعكس على الأداء ليعد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هو الأقوى على مستوى قارة آسيا.



