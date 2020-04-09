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أخبار العالم

ألمانيا تسجل أعلى معدل وفيات بـ كورونا خلال 24 ساعة

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:37 م
ألمانيا تسجل أعلى
ألمانيا تسجل أعلى معدل وفيات بـ كورونا خلال 24 ساعة
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا اليوم، الخميس، تسجيل 333 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أعلى معدل يومي لها؛ حسبما أفادت "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا قد ارتفع لليوم الثالث على التوالي بعد انخفاض استمر أربعة أيام.

وقال المعهد إن الإصابات بكورونا في ألمانيا ارتفعت بواقع 4974 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي تعداد المصابين بالمرض في البلاد إلى 108202.

كذلك ارتفع عدد الوفيات المسجل بواقع 246 ليصل إلى 2107 حالات.

وكانت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، قد أمرت المواطنين بالتزام منازلهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى.

وبحسب التعليمات، يحظر تجمع أكثر من شخصين في الأماكن العامة، على ألا تقل المسافة بينهما على متر ونصف المتر.

وفرضت السلطات غرامات مالية على من "يحاول الاقتراب" من شخص آخر في مكان عام وصلت قيمتها إلى  440 يورو (475 دولارا).
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