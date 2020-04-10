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فن

بعد عمرو دياب .. زكي فطين عبد الوهاب يهاجم عادل إمام

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:14 ص
زكي فطين عبد الوهاب
زكي فطين عبد الوهاب
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شروق ابراهيم
فتح الفنان زكي فطين عبد الوهاب النار على الزعيم عادل مام وذلك بعد مرور فترة على هجومه الشرس على النجم عمرو دياب، ولكن طلب هذه المرة من متابعيه عدم التطاول عليه بسبب ابدائه لرأيه.

وكتب زكي فطين عبد الوهاب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" سؤال من غير شتيمة لو سمحتوا، هو عادل إمام الملقب بالزعيم.. عمل ايه في السنوات الأخيرة، غير نفس الشخصية، نفس الدور، نفس الإيفيه".

وفي منشور آخر قال: "أعتقد إنه معتمد على الكاريزما، مش أكتر، الناس عايزة تشوف عادل إمام، ايا كان اللي بيقدمه". 

يشار الى ان زكي فطين عبد الوهاب تعافى من مرض سرطان الرئة الذي عانى منه على مدار الاشهر الماضية.

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