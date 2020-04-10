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فن

تطور خطير في قضية جوني ديب ضد طليقته آمبر هيرد .. تفاصيل

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:04 ص
جوني ديب وامبر هيرد
جوني ديب وامبر هيرد
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شروق ابراهيم
قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقرير لها ان المحكمة الامريكية أجلت جلسة جديدة في قضية اتهام جوني ديب لزوجته السابقة آمبر هيرد باالتشهير والاساءة لسمعته، بسبب وباء فيروس كورونا المتفشي في الولايات المتحدة الامريكية. 

واشارت الصحيفة البريطانية الى انه كان من المقرر اقامة الجلسة يوم 25 مارس الماضي قبل قرار تأجليها، مشيرة الى ان آمبر هيرد كان ستستعيت بشهود في قضيتها من الشخصيات العامة في هوليوود لتقدم دليل تعدي جوني ديب عليها بالضرب.

ولفتت ديلي ميل إلى أن امبر هيرد كانت ستقوم بتقديم الادلالة على تعرضها لعنف جسدي في جلسة سرية، فيما اكد محامي جوني ديب ان الممثلة الامريكية الشهيرة تروج لنفسها على انها ضحية وان ادعاءاتها تعكس تعرضها للعنف الجنسي وليس التعدي فقط. 

وعلى صعيد آخر، فجر جوني ديب منذ ايام مفاجأة انه كذب على الجميع في مارس 2015 ولم يكشف ان امبر هيرد هي من تسببت في اصابة بالغة لاحد اصابع يده لكي يحافظ عليها حيث كان مر شهر واحدا على زواجهما، لافتا الى انه ادعى اصابة اصابعه عند اصطدامه في باب الأكورديون بمنزله.

واضاف جوني ديب بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية : " ليس هذا ما حدث، امبر هيرد ألقت علي زجاجة فودكا اصابت اصبعي".

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