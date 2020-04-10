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شاهد.. شوارع مكة المكرمة خالية من البشر بسبب كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:05 م
مكة المكرمة
مكة المكرمة
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نورهان رأفت
عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا، حول الأوضاع الحالية في مكة.

وظهر في التقرير ، شوارع مكة والشوارع المجاورة للكعبة المشرفة وهي خالية تماما من أي شخص .

وأعلنت وزارة الصحة بـ المملكة العربية السعودية تسجيل 355  حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمملكة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما جاء في خبر عاجل نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".


وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت حزمة من الإجراءات من بينها، تقديم ساعات منع التجول في بقية مناطق المملكة إلى الثالثة عصرا ابتداء من أمس.

وقال مصدر مسئول في الوزارة "إلحاقًا لما سبق إعلانه بشأن منع التجول على مدار 24 ساعة في عدد من المدن والمحافظات، وحرصًا على استدامة حصول المواطنين والمقيمين على احتياجاتهم ووصولهم للمتطلبات الخدمية، قررت الوزارة اتخاذ جملة من القرار من بينها تقديم ساعات منع التجول في بقية المناطق والمدن ليبدأ من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا ابتداءً من يوم الأربعاء".

 

وتشمل القرارات "السماح بتقديم خدمات المطاعم (ماعدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم) للطلبات الخارجية عن طريق تطبيقات التوصيل أو أسطولها الخاص، مع الحرص على مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، حتى الساعة العاشرة مساء في جميع مناطق المملكة." وفق وكالة واس.
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