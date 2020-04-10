بعد ظهوره في اليمن.. 14 دولة بالعالم لم يصلها فيروس كورونا

أعلنت السلطات اليمنية، اليوم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا في اكبر دولة كانت حتى الأمس، ضمن البلد التي لم يدخلها الفيروس، حيث يعيش هناك نحو 30 مليون نسمة.





وبعد الإعلان عن رصد حالات إصابة في الدولة التي تمزقها الحرب الأهلية، يتبقى 14 دولة في العالم لم يدخلها الفيروس الذي تفشي في معظم دول العالم.





وعلى رأس تلك الدول، كوريا الشمالية، ويرجع مراقبون عدم ظهور الفيروس في كوريا الشمالية إلى الإغلاق الذاتي الذي تمارسه الدولة على المواطنين وعلى حدودها.





وبعيدا عن كوريا الشمالية، فلم يتم الإعلان حتى اليوم عن رصد حالات في دولتين آسيوتين هما، طاجيكستان وتركمانستان.





كما لم يتم رصد حالات في دولتين إفريقيتين هما ليسوتو وجزر القمر.





وهناك عشر جزر في المحيط الهادي لم يتم الإعلان عن رصد أي حالات إصابة فيها وهي جزر سليمان وفانواتو وساموا وكيريباتي وميكرونيزيا وتونغا وجزر مارشال وبالاو وتوفالو وناورو.





جزر سليمان هي دولة تقع في جنوب المحيط الهادي. تتألف من أكثر من 990 جزيرة، مجموع مساحتها 28450 كم2. عاصمتها هونيارا. وعدد سكانها 500 ألف نسمة. اللغة الرسمية فيها هي اللغة الإنجليزية.





وفانواتو هي دولة جزيرة تقع في جنوب المحيط الهادئ. هي عبارة عن أرخبيل من أصل بركاني وتقع على بعد 1,750 كم تقريبًا شمال شرق أستراليا و500 كم شمال شرق كاليدونيا الجديدة وغرب فيجي وجنوب شرق جزر سليمان وبالقرب من غينيا الجديدة.





أما ساموا فهي دولة تضم القسم الغربي من جزر ساموا في جنوبي المحيط الهادئ. نالت استقلالها عن نيوزيلندا عام 1962. الجزيرتان الرئيسيتان في البلاد هما أوبولو وسافاي والتي هي من أكبر الجزر البولينيزية. تقع عاصمة البلاد أبيا ومطار فاليولو الدولي على جزيرة أوبولو.





وكيريباتي هي دولة عبارة عن أرخبيل يقع في المحيط الهادئ الأوسط الاستوائي. يتجاوز تعداد السكان الدائمين 100,000 حسب تقديرات عام 2011، وتتكون من 32 جزيرة مرجانية وجزيرة من المرجان المرتفع منتشرة على أكثر من 3.5 مليون كيلومتر مربع على جانبي خط الاستواء.