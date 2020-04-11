قنبلة القرن.. ميجان ماركل تسير على خطى الأميرة ديانا

لم تمر سوى بضعة أيام فقط على خروج هاري وميجان من عباءة العائلة المالكة، وتنازلهم عن كل شيء بشكل رسمي وسحب الألقاب الملكية والذهاب للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، ومع هذا القرار شددت الملكة إليزابيث عليهم بعدم إفشاء أي من أسرار العائلة المالكة أو المتاجرة بها، ولكن ميجان ماركل الممثلة الأمريكية السابقة لها رأي آخر.





فميجان ماركل على وشك إلقاء قنبلة على العائلة المالكة البريطانية من خلال إجراء مقابلة بقيمة مليون جنيه إسترليني لشبكة تليفزيون أمريكية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





تكشف المصادر أن دوقة ساسكس عرضت مبلغًا ضخمًا للتحدث عن أسرار العائلة المالكة وما دار في كواليس انشقاق الأمير هاري من العائلة المالكة، وستكون هذه الخطوة مماثلة لمقابلة الأميرة ديانا عام 1995، التي أجريت مع مارتن بشير حول زواجها الفاشل من الأمير تشارلز.





وتعتبر شركة أوبرا وينفري الأمريكية القوية للتلفاز هي المرشحة الأفضل في إجراء هذا الحوار والذي يمكن أن يكون أكبر مقابلة في العقد.





فقد تجري ميجان محادثات مع العديد من شبكات التليفزيون الأمريكية حول تلك المقابلة والتي عرفت بـ "أخبر الجميع"، ومن المرجح أن يتم إجراء المقابلة حالما تنتهي أزمة الفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم، حيث تكسر ميجان صمتها حول انفصال الزوجين عن العائلة المالكة.