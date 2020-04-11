AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

قنبلة القرن.. ميجان ماركل تسير على خطى الأميرة ديانا

السبت 11/أبريل/2020 - 08:45 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
لم تمر سوى بضعة أيام فقط على خروج هاري وميجان من عباءة العائلة المالكة، وتنازلهم عن كل شيء بشكل رسمي وسحب الألقاب الملكية والذهاب للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، ومع هذا القرار شددت الملكة إليزابيث عليهم بعدم إفشاء أي من أسرار العائلة المالكة أو المتاجرة بها، ولكن ميجان ماركل الممثلة الأمريكية السابقة لها رأي آخر. 

فميجان ماركل على وشك إلقاء قنبلة على العائلة المالكة البريطانية من خلال إجراء مقابلة بقيمة مليون جنيه إسترليني لشبكة تليفزيون أمريكية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

تكشف المصادر أن دوقة ساسكس عرضت مبلغًا ضخمًا للتحدث عن أسرار العائلة المالكة وما دار في كواليس انشقاق الأمير هاري من العائلة المالكة، وستكون هذه الخطوة مماثلة لمقابلة الأميرة ديانا عام 1995، التي أجريت مع مارتن بشير حول زواجها الفاشل من الأمير تشارلز.

وتعتبر شركة أوبرا وينفري الأمريكية القوية للتلفاز هي المرشحة الأفضل في إجراء هذا الحوار والذي يمكن أن يكون أكبر مقابلة في العقد.

فقد تجري ميجان محادثات مع العديد من شبكات التليفزيون الأمريكية حول تلك المقابلة والتي عرفت بـ "أخبر الجميع"، ومن المرجح أن يتم إجراء المقابلة حالما تنتهي أزمة الفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم، حيث  تكسر ميجان صمتها حول انفصال الزوجين عن العائلة المالكة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

The New York post: هاري وميجان ماركل قد يحضران حفل الأوسكار

الملكة إليزابيث تستدعي الأمير هاري وزوجته ميجان

النفوس لم تتصاف.. عقاب جديد من الملكة إليزابيث ضد هاري وميجان

قرار عاجل من العائلة الملكية البريطانية ضد هاري وميجان

تفاصيل آخر مهمة رسمية للأمير هاري وميجان ماركل قبل اعتزال الحياة الملكية

من خرج من داره.. الأمير هاري وزوجته ميجان في ورطة بسبب ترامب

ترشيحاتنا

كم سيوفر لك خفض أسعار البنزين الجديد والنسبة المئوية له؟

تفاصيل جلسة محمود الخطيب مع مدرب الأهلي

متى يبدأ وينتهي وقت قيام الليل.. تعرف على آخر دقيقة يمكنك فيها أداء هذه الصلاة

عيار 24 يسجل 840 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم 11-4-2020

دعاء الصباح بـ3 كلمات فقط يغفر ذنوب أكثر من زبد البحر.. إذا رددته 100 مرة

جنون الحظر.. قصة شعر مرعبة بالسكينة والساطور| فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ اكسسوارات لافتة.. زينة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

شاهد.. شعار فولكس فاجن الجديد يظهر لأول مرة بسيارة أطلس كروس .. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من العسل الجبلي ؟