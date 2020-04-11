لماذا لا تحب اليابان السيارات الأمريكية؟

تصنع الولايات المتحدة الأمريكية العديد من موديلات السيارات فهي تصنع شاحنات فورد السيارات الضخمة وتصنع أيضا سيارات رياضية بمحركات كبيرة تستهلك كميات كبيرة من الوقود و هذا لا يتماشى مع كل شعوب العالم خصوصا اليابان و الصين لان الشعب الياباني يفضل السيارات الصغيرة ذات الاستهلاك المنخفض.

وصرح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب مسبقا ان اليابان تضع عوائق أمام التجارة الأمريكية ولكن لسيت السيارات الأمريكية التي تعاني من قلة الإقبال في اليابان بالسيارات الالمانية ايضا, وكما قال نائب رئيس المستشارة الألمانية فعلى صانعات السيارات الأمريكية التحسين من مركباتهم تقول اليابان.

عند دخولك لأي سوق وتريد أن تحقق مبيعات جيدة يجب أن تهتم بطبيعة الشعب الذي تخاطبه وتعرف طريقة تفكيره و ايدلوجية إنفاقه و كيف تستطيع أن تكسب ثقته و تخاطب ثقافتة و ان كانت السيارات الأمريكية تريد المنافسة فيجب أن يكون مقعد السائق جهة اليمين.

جدير بالذكر أن مبيعات السيارات الأـمريكية في اليابان لا تتعدى 3%، بالإضافة إلى أن الوكيل الياباني لا يبذل أي جهد في التسويق أو الدعاية الجيدة لسياراتهم خصوصا أنه اتجه لإنتاج سيارات صغيرة تتماشى مع السوق الياباني لكن دون جدوى.