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رياضة

من الدورى الألماني.. ليفربول يعثر على بديل محمد صلاح

السبت 11/أبريل/2020 - 06:08 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
أفادت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية بأن نادي ليفربول الإنجليزي عثر على بديل النجم المصري محمد صلاح الذي يتوقع رحيله خارج قلعة الريدز خلال الفترة القادمة. 

وأشارت التقارير إلى أن لاعب نادي ريد بول لايزبج تيمو فيرنر هو البديل الأنسب لمحمد صلاح في الوقت الحالي وأن المدير الفني يورجن كلوب أعطى الضوء الأخضر لاستقدام اللاعب خلال الفترة القادمة. 

ويرتبط صاحب ال24 عاما بعقد مع ناديه الألماني حتى عام 2023 وتبلغ قيمته السوقية حسب موقع ترانسفير ماركت 64 مليون يورو وهو ما قد يكون مبلغ ضئيل بالنسبة للقيمة الفنية التي سوف يضيفها لخط هجوم النادي الإنجليزي. 

وشارك فيرنر هذا الموسم مع ناديه الألماني في 35 لقاء ما بين دوري وكأس وبطولة دوري أبطال أوروبا وسجل خلالها 27 هدفا وصنع 12 هدفا وهي أرقام مميزة  تجعله الخيار الأول لمحمد صلاح الي يتنافس عليه كبار أوروبا الأن. 
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