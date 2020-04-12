رئيس جامعة القاهرة يطلق اسم طبيبة شبرا البهو على إحدى وحدات قصر العيني الفرنساوي

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وأضاف أن قيادات وأجهزة الدولة وعلماء وأطباء وتمريض مصر يصطفون الآن في الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، داعيًا إلى تعاون الجميع في مواجهة هذا الخطر، والترفع عن الأنانية.







وتابع: "وليكن شعارنا "الجميع من أجل الجميع"؛ لأن مبدأ "أنا وحدي" سوف يضر الجميع بمن فيهم الناظرون إلى مصلحتهم الخاصة وحدها".

وقدم الدكتور محمد الخشت، تعازيه إلى أسرة الطبيبة المتوفاة، مؤكدًا أن إطلاق اسم الطبيبة على الوحدة، نوع من رد الاعتبار للشهيدة وللكادر الطبى بشكل عام، وثمن دور وتضحيات الأطقم الطبية والتمريض والعاملين بالمستشفيات في مواجهة فيروس كورونا المستجد.وقال إن الجميع يقدر دور الأطباء في جهادهم لعلاج المصابين، والتقدير موصول إلى هيئة التمريض، وأطباء الامتياز، والإداريين العاملين بالمستشفيات، مؤكدًا أن الرهان الآن على معركة الوعي وطريقة التفكير، ولا شك أن التنمر من مصابي الفيروس سلوك فردي خارج التحضر ومخالف لتعاليم ديننا الحنيف وروح الإنسانية، ولا يجب التعامل مع الجيش الأبيض بهذه الطريقة بل إظهار التقدير والامتنان الكبير لدورهم.