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أخبار العالم

ألمانيا تسجل 2537 حالة إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:12 ص
معهد روبرت كوخ
معهد روبرت كوخ
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على صالح
كشف معهد روبرت كوخ في ألمانيا اليوم الاثنين، ان عدد حالات الاصابة بـ فيروس كورونا المستجد COVID-19 زاد بواقع 2537 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل الى 123016.

كما ارتفعت حصيلة القتلى من 126 إلى 2799 ، بحسب المؤسسة المركزية لرصد الأمراض المعدية في المانيا

وأفاد معهد روبرت كوخ في بيان له، بأن ما يصل إلى 64300 شخص تعافوا من الاصابة بالفيروس كوفيد 19، مضيفًا أنه تم تسجيل 4000 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي الوقت الحالي، هناك ما لا يقل عن 550000 مصاب في الولايات المتحدة، بالاضافة إلى أكثر من 20000 حالة وفاة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز. 

وفي الوقت نفسه، تظل إسبانيا وإيطاليا بؤرتان لتفشي المرض في أوروبا، مع نحو 161000 و 152000 حالة اصابة على التوالي، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وضربت جائحة كورونا المدن الأمريكية الكبرى، لتسجل أكبر عدد من المصابين في البلاد ليصل عدد الحالات في نيويورك - ما يقرب من 100000، كما تم تأكيد العديد من الحالات في لوس أنجلوس وسياتل وفيلادلفيا.
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