ألمانيا تسجل 2537 حالة إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

كشف معهد روبرت كوخ في ألمانيا اليوم الاثنين، ان عدد حالات الاصابة بـ فيروس كورونا المستجد COVID-19 زاد بواقع 2537 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل الى 123016.





كما ارتفعت حصيلة القتلى من 126 إلى 2799 ، بحسب المؤسسة المركزية لرصد الأمراض المعدية في المانيا





وأفاد معهد روبرت كوخ في بيان له، بأن ما يصل إلى 64300 شخص تعافوا من الاصابة بالفيروس كوفيد 19، مضيفًا أنه تم تسجيل 4000 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.



