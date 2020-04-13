مخاوف من موجة ثانية لوباء كورونا.. الصين تسجل أعلى معدل إصابات لأول مرة منذ 5 أسابيع

أعلنت الصين عن وجود 108 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا، مسجلة بذلك أعلى حصيلة يومية لأكثر من خمسة أسابيع الأمر الذي يثير مخاوف من موجة ثانية لتفشي الوباء.





وقد دخل أكثر من 90 في المائة من المصابين الصينيين من الخارج، حيث أصبحت الحدود الشمالية الشرقية مع روسيا بسرعة بمثابة خط الصدع.





وبعد أن قضت الصين إلى حد كبير على انتقال المرض محليًا، تعمل حاليا ببطء على تخفيف القيود على الحركة حيث تحاول إعادة اقتصادها إلى المسار الصحيح، ولكن هناك مخاوف من أن يؤدي ارتفاع الحالات الواردة الى الدولة من الخارج إلى موجة ثانية من تفشي كوفيد 19.





ووفقا للسلطات الصينية، تم الإبلاغ عن 108 حالات إصابة جديدة بالفيروس كورونا في البر الرئيسي للصين أمس الأحد، بارتفاع من 99 حالة في اليوم السابق، وهو أعلى رقم يومي منذ 5 مارس.





وسجلت الحالات المستوردة رقمًا قياسيًا 98. نصفهم من المواطنين الصينيين العائدين من منطقة روسيا الشرقية الأقصى في روسيا، موطن مدينة فلاديفوستوك، الذين عادوا إلى الصين عبر المعابر الحدودية في مقاطعة هيلونغجيانغ.