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اقتصاد

مياه البحر الأحمر: الانتهاء من شبكة مجاهد بالغردقة بتكلفة 5 ملايين جنيه

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:46 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم

أعلن المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، عن أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد شبكة مياه منطقة حى مجاهد بالغردقة بتكلفة إجمالية  5 ملايين جنيه.

وناشد المهندس محمد عيسى، اهالي المنطقة ربط وصلات المياه الخاصة بهم علي شبكة المياه الجديدة التى تم الانتهاء منها، مشيرا إلى ان اعمال الإحلال والتجديد التى يتم تنفيذها بمناطق مختلفة من مدن المحافظة تهدف إلى تأمين وصول المياه  للمواطنين مع ضمان جودة مياه الشرب التى يتم ضخها للأهالي.

وأوضح رئيس شركة المياه أنه بالإضافة إلي  عمليات  الاحلال والتجديد التى  يتم خلالها استبدال الخطوط القديمة بخطوط upvc جديدة مطابقة للمواصفات القياسية،   تقوم الإدارة العامة للمعامل بالإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن لضمان جودة مياه الشرب  بجانب تواجد كيميائيين فى أماكن الضخ لإجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية و 5 معامل متنقلة، وكذا إنشاء نقط لحقن الكلور والتطهير والتعقيم الدورى للشبكات والخزانات الرئيسية.

وذكر رئيس الشركة أنه طبقا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر يتم  تأهيل شبكات المياه  لاستيعاب الضخ  على مدار الـ 24 ساعة حيث من المقرر القضاء على نظام المناوبات.

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