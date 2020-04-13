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محافظات

بعد وضعها تحت الحجر الصحي.. مستشفى مار مرقس تكشف تفاصيل إصابة 5 حالات بكورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:15 م
أعمال تعقيم مستشفى
أعمال تعقيم مستشفى مار مرقس
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أحمد عبد العزيز

أصدر مستشفى مار مرقس بالاسكندرية، اليوم الإثنين، بيانًا، أوضح خلاله التفاصيل الكاملة لوضعها تحت الحجر الصحي لمدة 15 يوما بعد اكتشاف حالات مصابين بفيروس كورونا المستجد ضمن طاقم العاملين فيها.


وقررت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، اليوم، غلق مستشفى مارمرقس التخصصي بسيدي بشر، التابعة للكنيسة الأرثوذكسية، لمدة 15 يومًا، وذلك كإجراء احترازي وفقا لتعليمات وزارة الصحة في هذا الشأن خاصة بعد اكتشاف 5 حالات يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


وقال بيان المستشفى إنه "نظرًا لوجود جائحة عالمية وهى فيروس كورونا المستجد covid-19، لم تتوان مستشفى مارمرقس عن دورها في التعامل مع جميع المرضى وتقديم خدماتها الطبية لجميع المترددين عليها بمبدأ الشفافية والأمانة، وكما هو متبع بالتعامل مع المرضى بأقسام الطواريء والعيادات الخارجية تبين وجود بعض المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وتم التعامل معهم طبقا للبروتوكول المنشور والموصى به من وزارة الصحة بتحويلهم لمستشفى الحميات، دون حجزهم بأي من أقسام المستشفى الداخلية".


وأضاف البيان، أن المستشفى لم يحول أي حالات مشتبه بها من أقسام المستشفى الداخلية، علما بأن المستشفى ملتزمة بتنفيذ المعايير الوقائية والاحترازية وسبل مكافحة العدوى منذ بداية الازمة، ولما كان قدر جميع الفرق الطبية المتعاملة مع الحالات أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، فإنه عندما تبين ظهور أعراض المرض على أحد العاملين بقسم الاستقبال، بادرت المستشفى بالإبلاغ وتحويلها إلى مستشفى الحميات للعلاج.


وأوضح البيان أنه بناءً على الحالة المكتشفة، اتخذت إدارة المستشفى بالتنسيق مع وزارة الصحة، قرارًا بتعليق العمل بأقسام المستشفى كإجراء إحترازي ووقائي، بغرض التطهير والتعقيم وحرصًا من المستشفى على صحة العاملين والمرضى المترددين عليها.


ونفى البيان، وجود أي من العاملين فيها بالحجر الصحى بالمستشفى كما يشاع على وسائل التواصل الاجتماعي.


وناشدت المستشفى، الجميع تقديم الدعم المعنوى الطاقم الطبية وعدم الانسياق وراء الشائعات، حتى نستطيع مواصلة العمل لتقديم خدمة الرعاية الصحية للمرضى في تلك الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد.


ولفت بيان المستشفى إلى أنه سيتم استئناف العمل بالمستشفى بصورة طبيعية بجميع أقسامه، بعد إنهاء عملية التطهير والتعليم.

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