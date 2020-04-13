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رياضة

أول تعليق من يورجن كلوب على إصابة أسطورة ليفربول بـ فيروس كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:22 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، على إصابة كيني دالجليش أسطورة الفريق بفيروس كورونا.


وقال كلوب في تصريحات صحفية نقلتها جريدة ميرور البريطانية:" كانت صدمة بالنسبة لي، كورونا منتشر وأعلم ذلك و أصيب به الكثير لكن هذه هي المرة الأولى التي يصاب شخص مقرب لي به".


وأضاف :" اتصلت على الفور بإحدى بناته وكانت هادئة وطمأنتني، من الجيد للغاية خروجه من المستشفى،  أتمنى أن يظل بحالة جيدة، كلنا نعرف كيني ونحبه،  لقد أرسلنا له كل صلواتنا التي كان بحاجة لها، هو الآن أفضل وهذا هو المهم".


يذكر أن كيني دالجليش تم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، لكنه خرج من المستشفى بعد استقرار حالته الصحية.
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