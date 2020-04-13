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فن

بتوحشيني لـ فضل شاكر تتخطى 4 ملايين مشاهدة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:53 م
فضل شاكر - بتوحشيني
فضل شاكر - بتوحشيني
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سعيد فراج
حققت أغنية "بتوحشيني" لـ فضل شاكر، 4 ملايين و417 الاف مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية له على موقع يوتيوب، منذ الخميس الماضي. 

تقول كلمات الأغنية: "يعني ايه بحبك .. يعني انتي الحياة والدنيا والناس والوجود .. يعني ايه بحبك  .. يعني مفيش مابينا مسافات مفيش حدود .. انتي اجمل حاجة فيا .. انتي روحي ونور عنيا .. لو تغيبي النور يظلم وأما اشوفك يعود .. لما بتوحشيني .. بحط ايدي على قلبي كأني بضمك ليا .. واسمع صوتك جوه مني وانا مغمض عينيا".

"بتوحشيني" كلمات: محمد رفاعي، ألحان : وليد سعد، توزيع : علي اباظة، وتريات : يحيي الموجي، صولو كمان : محمود سرور، قانون : ماجد سرور، ناي : محمد عاطف، مهندس صوت : رامي سليمان، مكس وماستر : خالد رؤوف، واستديو : صوت الحب.
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