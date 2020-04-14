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الأجانب بيحسدونا.. عميد معهد القلب السابق يزف بشرى للمواطنين بشأن مستقبل كورونا في مصر.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:09 ص
صدى البلد
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عادل نصار

أجاب الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، على تساؤل بشأن متى ينتهي فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد في مصر، قائلا :"محدش يقدر في العالم الإجابة على السؤال حاليًا، ونقوم بعمل متابعة يومية ونعطي نوعا من الطمأنينة للمواطنين خلال الفترة الحالية".

 

وأضاف شعبان، في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، والمذاع عبر شاشة "القناة الأولى"، :"مش معقول الدولة تعمل كل هذه الإجراءات الاحترازية والناس تعمل كدخ، وعلينا الالتزام بتعليمات وزارة الصحة"، لافتا إلى أن هناك 3 برتوكولات تشترك فيها مصر لعلاج فيروس كورونا المستجد.

 

وأوضح عميد معهد القلب السابق، أن البروتوكولات المصرية في التعامل مع كورونا هي من أكثر البروتوكولات نجاحًا في العالم،  و85% من الحالات المصرية تتعافي وهذا أمر رائع ومفرح بشكل كبير.

 

وأكد الطبيب، أن وضع مصر جيد بشأن وباء فيروس كورونا المستجد؛ مطمئن، ونتعرض للحسد من الأجانب، مشيرا إلى أن مصر تطبق إجراءات احترازية عالمية وبدقة بالغة.

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