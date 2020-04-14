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أخبار البلد

الصحة توجه عددًا من النصائح للأمهات والحوامل للوقاية من فيروس كورونا المستجد

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:50 م
صدى البلد
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محمد غالي
وجهت وزارة الصحة والسكان عددًا من النصائح للسيدات لحمايتهن وأطفالهن خلال الفترة الحالية من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، في إطار حرص الوزارة على صحة الأمهات وسلامتهن، وبما يساهم في إنجاب جيل من الأصحاء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه ينبغي على السيدات الحوامل اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مثل الاهتمام بغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، وتجنب لمس العين والأنف والفم، والحفاظ على المسافات مع الآخرين، والالتزام باستخدام منديل عند السعال أو العطس، والتخلص منه في سلة مهملات مغلقة، والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة ومنع الزيارات.

وأضاف "مجاهد" أن هذه النصائح تتضمن أيضًا اتباع السيدات الحوامل لنظام غذائي صحي ومتوازن، وأخذ قسط كافٍ من النوم والراحة،  مشيرا إلى ضرورة استشارة الطبيب عند الشعور بارتفاع في درجة الحرارة أو سعال أو صعوبة في التنفس، أو الاتصال على الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان (105).

ومن جانبها وجهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع تنظيم الأسرة والسكان، عددا من النصائح إلى الأمهات بضرورة الاعتماد على الرضاعة الطبيعية، حيث إنها تقوي مناعة الطفل، وعدم الفطام المبكر للأطفال، مع ضرورة غسل الأيدي قبل وبعد لمس الطفل، والحفاظ على التنظيف والتطهير المستمر للأسطح التي يتم ملامستها كثيرًا، وتجنب مخالطة الأشخاص الذين تبدو عليهم أعراض الإصابة بالفيروس.

ولفتت "السنباطي" إلى عدم توافر المعلومات الكافية عن تأثير الفيروس على السيدة الحامل أو الجنين، مضيفًا أن المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية وغيرها من التهابات الجهاز التنفسي أو الإنفلونزا مقارنة بالمرأة غير الحامل، وذلك بسبب ضعف استجابة الجهاز المناعي لديها في مقاومة الأمراض.

وأكدت "السنباطي" على توفير جميع وسائل تنظيم الأسرة بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات والمراكز الصحية التابعة لها بمحافظات الجمهورية،  وصرفها لمدة تكفي 3 شهور، وذلك لعدم الاختلاط في المستشفيات منعًا لانتشار العدوى، وبما يتفق مع كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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