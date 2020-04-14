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شياطين.. رامي رضوان عن الخلية الإرهابية بالأميرية

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:36 م
صدى البلد
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هاني حسين
علق الإعلامي رامي رضوان، على تبادل إطلاق نار بين عناصر إرهابية وقوات الأمن بمنطقة الأميرية، ونجاح وزارة الداخلية في تصفية عناصر الخلية الإرهابية في منطقة الاميرية .

وقال رامي رضوان في برنامجه " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي:" العالم كله بيحارب كورونا ولكن العناصر الإرهابية جماعة شيطانية لديها مخطط تسعى إلى تنفيذه ".

وأضاف رامي رضوان :" كل التحية والتقدير إلى وزارة الداخلية على إحباط مخطط الخلية الإرهابية "، مضيفا:"  لو الشيطان مش هيفكر بأسلوب العناصر الإرهابية  في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا، ولكن العناصر الإرهابية مستمرة في مخططها الإرهابي الساعي إلى تنفيذ عمليات إرهابية في ظل أعياد الربيع والاخوة الأقباط ".

وتابع رامي رضوان:"   يارب فيروس كورونا بياخد العناصر الإرهابية كلها بعيد عننا".

ونجحت الأجهزة الأمنية في القضاء على جميع العناصر الإرهابية والتى بادرت بإطلاق النيران مع قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية معلومات تفيد بأن مجموعة ارهابية كانت تستعد للقيام بعمل ارهابى بالتزامن مع اعياد الاقباط.

وبعد سيطرة الأجهزة الأمنية واقتحام الوكر والسيطرة على الموقف كاملا. توقفت عمليات إطلاق النيران بين قوات الداخلية وعناصر المجموعة الإرهابية التى تواجدات داخل المنطقة السكنية .
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