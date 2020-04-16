AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يؤمن مستحقات العاملين والموظفين والفرق الرياضية حتى شهر يونيو

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:43 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
كشتف مصادر خاصة بالنادي الأهلي، عن أن موقف النادي المالي قوي رغم توقف النشاط الرياضي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

ورغم عدم وجود موارد مالية وتوقف كل الموارد، اطمأن محمود الخطيب رئيس النادي من الإدارة المالية إلى أن هناك تأمينا لكافة المرتبات للعاملين والموظفين والفرق الرياضية ووجود مخزون إستراتيجي حتي نهاية شهر يونيو أي لمدة شهرين قادمين.

ومن المقرر أن تواصل إدارة النادي دراسة العديد من المشروعات الإستثمارية لإطلاقها خلال المرحلة المقبلة ومن بينها بطولات ألعاب الكترونية وهي تناسب الحقبة التي تحيط بمصر حاليًا حيث تتطلب فقط ممارستها من المنزل.

وهناك مشروعات أخرى من بينها موقع إلكتروني لألعاب ما بين الجماهير لم يتم الكشف عنها حتي الأن رغم توقيع العقود مع إحدي الشركات والتي سوف تدر دخلًا ماليًا يساعد في دعم القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة .

وتدرس الإدارة خلال الساعات القليلة المقبلة إصدار قرار بتجديد غلق المقر الرئيسي بالجزيرة ومدينة نصر وفرع الشيخ زايد لمدة اسبوعين جديدين إمتثالًا لقرارات الحكومة ضمن سلسلة من الإجراءات الإحترازية الناجحة في السيطرة علي وباء فيروس كورونا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة ورئيس النادي الأهلي يضعان حجر الأساس لفرع «الأهلي القاهرة الجديدة»

أول تعليق من تركي آل الشيخ على وضع الأهلي حجر الأساس للفرع الرابع

الحاوي.. وليد سليمان تاريخ حافل بالإنجازات مع النادي الأهلي

نادي بني سويف: نلتزم باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

محمود الخطيب يحسم 3 ملفات ساخنة داخل الاهلى.. تفاصيل مهمة

قرار جديد من نادي الاتحاد السكندري بسبب كورونا

ترشيحاتنا

أحمد شوبير: أزمة تواجه الزمالك في تعاقد حميد أحداد ..فيديو

رضيع عمره 11 أسبوعًا يصارع فيروس كورونا

علي معلول كلمة السر.. حمدي النقاز يكشف مفاوضات الأهلي لضمه ..فيديو

القتل الرحيم.. حديقة ألمانية تقرر إطعام الحيوانات لبعضها بسبب كورونا

بعد إصابته بـ كورونا.. مذيع يكشف إحباطه من عمله ويهاجم الإعلام وترامب

بعد 40 يومًا.. صدمة زوجة أحمد الفيشاوي بعد نزولها الشارع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف أناقة روجينا في عيد ميلادها

حاسة الشم.. علامة أساسية تكشف عن الإصابة بفيروس كورونا

10 فوائد لتناول ورق الغار لمدة شهر