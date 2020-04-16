الأهلي يؤمن مستحقات العاملين والموظفين والفرق الرياضية حتى شهر يونيو

كشتف مصادر خاصة بالنادي الأهلي، عن أن موقف النادي المالي قوي رغم توقف النشاط الرياضي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .





ورغم عدم وجود موارد مالية وتوقف كل الموارد، اطمأن محمود الخطيب رئيس النادي من الإدارة المالية إلى أن هناك تأمينا لكافة المرتبات للعاملين والموظفين والفرق الرياضية ووجود مخزون إستراتيجي حتي نهاية شهر يونيو أي لمدة شهرين قادمين.





ومن المقرر أن تواصل إدارة النادي دراسة العديد من المشروعات الإستثمارية لإطلاقها خلال المرحلة المقبلة ومن بينها بطولات ألعاب الكترونية وهي تناسب الحقبة التي تحيط بمصر حاليًا حيث تتطلب فقط ممارستها من المنزل.





وهناك مشروعات أخرى من بينها موقع إلكتروني لألعاب ما بين الجماهير لم يتم الكشف عنها حتي الأن رغم توقيع العقود مع إحدي الشركات والتي سوف تدر دخلًا ماليًا يساعد في دعم القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة .



