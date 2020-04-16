إيران: 600 ألف شخص فقدوا وظائفهم بسبب كورونا

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن وزير العمل الإيراني محمد شريعتمداري، تصريحه بأن 600 ألف شخص فقدوا وظائفهم في إيران بسبب انتشار فيروس كورونا.





وأعلنت السلطات الإيرانية اليوم الخميس أن إجمالى إصابات فيروس كورونا المستجد وصل إلي 76389 حالة والوفيات تجاوزت 4869 حالة.













وانتشرت عناصر من الحرس الثورى الإيرانى فى العاصمة طهران، للقيام بعملية تطهير وتعقيم للمدينة، لوقف تفشى عدوى فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.





ونشرت وكالة تسنيم الإيرانية عبر حسابها الرسمى لموقع "تويتر"، مجموعة من الصور لجنود الحرس الثورى وهم يرتدون البدل والأقنعة الواقية ويجوبون شوارع المدينة ويعقمون الطرقات وحركة السيارات ووسائل النقل العامة في الشوارع، لمحاولة وقف ارتفاع أعداد مصابى كورونا فى طهران.