الناس خايفة تخرج من بيوتها.. صدى البلد فى قرية الخفافيش بالقليوبية

رعب وقلق وتوتر وخوف من الخروج فى الشوارع هذه مشاهد لطبيعة الحياة فى قرية الحزانية التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية حيث فوجئ الأهالى بظهور أعداد كبيرة من الخفافيش داخل أحد المنازل بالقرية والتي أثارت الذعر بين المواطنين وخاصة المنازل الملاصقة للمنزل الذي ظهرت به.

فى سياق متصل قام الأهالى بالاتصال بالأجهزة المعنية ومجلس مدينة شبين القناطر والذي تحرك على الفور لبذل جهود لمواجهة هذه الخفافيش والقضاء عليها خاصة في هذا التوقيت من انتشار فيروس كورونا.

وعن تفاصيل الواقعة قال مازن جاد من أهالى القرية فوجئوا بظهور عدد من الخفافيش داخل أحد المنازل المهجورة منذ أكثر من ٢٠ سنة ولم يسكنه او يدخله أحد طوال هذه السنوات مشيرا الى أنه فور فتح المنزل انتقلت هذه الخفافيش الى منزل اخر مهجور ملاصق له وعددهم خرافي بمعنى الكلمة.

وأضاف مازن أن هناك حالة من الرعب انتابت السكان خاصة بعد انتشار فيروس كورونا وما تم نقله من أن الخفافيش أحد أسبابه مؤكدا أن الوحدة المحلية تعاملت مع الموقف وتم القضاء على عدد منهم.

وقال محمد أحمد إننا كما نسمع أن المنزل المهجور مغلق منذ سنوات وتسكنه الحشرات والقوارض والثعابين ولكن لم نر أى خفافيش مشيرا إلى أنه بمجرد فتح باب المنزل شاهدنا أعدادا كبيرة من الخفافيش تخرج مؤكدا أن الناس خايفة تخرج من بيوتها وتمشى فى الشوارع بسبب الخفافيش.

وطالب عادل محمود الأجهزة المعنية بسرعة التحرك للقضاء على هذه الخفافيش والقضاء عليها قبل ان تنتقل الى المنازل المجاورة مما يصعب السيطرة عليها قائلا " الكل خايف يخرج وقاعد فى بيته مش كفاية كورونا كمان خفافيش".

من جانبه أسامة دسوقى رئيس الوحدة المحلية بالقشيش إنه تلقى بلاغا من أهالى قرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية بانتشار أعداد كبيرة من الخفافيش داخل منزل مهجور، وأنها بدأت خلال الفترة الأخيرة الخروج ومهاجمة الأهالى ولمنازل المجاورة للمنزل المهجور

وأكد أنه تم على الفور الانتقال للمكان وتبين أن المنزل مكون من 3 طوابق ومهجور منذ سنوات طويلة إلا أنه لا يوجد به بابا ولا شباكا سوي الباب الرئيسي للمنزل حيث أن صاحبه توفى بعد بنائه وسكنته الخفافيش منذ فترة طويلة إلا أنها تكاثرت طيلة هذه الفترة حتى أصبحت بأعداد كبيرة بالمنزل.

وأشار الى أنه بمعاينة المنزل تبين وجود أعداد كبيرة فتم التواصل على الفور مع الطب البيطرى والصحة اللذان أكدا أنه لا توجد مادة للقضاء على تلك الخفافيش إلا أن الأهالى تدخلوا مع الوحدة المحلية وتم إشعال دخان داخل المنزل ووضع "شطة حمراء" وبالفعل بدأت هذه الخفافيش في الانتشار وتم القضاء على 100 خفاش منها إلا أن هناك أعدادا لم يتم القضاء عليها لصعوبة السيطرة على المكان لعدم وجود أي شئ يمكن من خلاله غلق الشبابيك والأبواب.

واضاف أنه تم التواصل مع المهندس غريب أحمد على رئيس مدينة شبين القناطر وأكد أنه سيتم التواصل مع الشركات المختصة والمنتجة للمواد التي يمكنها القضاء على تلك الخفافيش للانتهاء منها في أسرع وقت بعد توفير تلك المواد.

وأوضح أنه تم النبيه على أقارب صاحب المنزل بالعمل على غلق منافذ وأبواب المنزل بأسلاك شبكية من أجل إحكام السيطرة للقضاء على تلك الخفافيش وعدم عودتها مرة أخرى وحتى لا يتعرض أي من المواطنين المحيطين بالمنزل أو أسرهم لأي أذى مشيرا إلى أنه تم على الفور التواصل مع ادارة الأزمات بالمحافظة التي أكدت أنه يتم العمل على توفير المادة اللازمة لمواجهة الخفافيش والقضاء عليها نهائيا.

وتلقى غريب أحمد رئيس مدينة ومركز شبين القناطر بلاغا من أهالي قرية الحزانية بوجود منزل غير مأهول به كمية كبيرة من الخفافيش وعلى الفورانتقل المسؤولون بالوحدة المحلية بالقشيش للتعامل على المنزل المذكور

وتمكنت الحملة من مطاردة الخفافيش بإشعال دخان مخلوط بمادة الشطة الحمراء المطحونة ووضعها بالمنزل لقتل الخفافيش وتم التخلص من مجموعة خفافيش ظهرت بكثافة داخل المنزل حيث تم مطاردتها والتخلص منها، وتطهير وتعقيم المنزل وتم التبيه على صاحب المنزل بغلق جميع المنافذ، والاستمرار بمتابعة المنزل والمكافحة بهذه الطريقة للقضاء نهائيًا على الخفافيش.