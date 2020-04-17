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فن

MBC مصر تقدم بثا مباشرا لحفل شم النسيم من منازل النجوم

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:54 م
جنات
جنات
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محمد نبيـل

استمرارًا لحملتها "خليك في البيت" تًجدد "MBC مصر"، دعوتها للمُشاهدين للإحتفال بعيد شم النسيم في البيت وعدم الخروج من المنزل حرصًا على الصحة العامة وتقليل حالات الإصابة بوباء كورونا المستجدّ.

ولأول مرة تُطلق "MBC مصر"، على مدار يوم "الإثنين" المُقبل بالتزامن بث مُباشر لحفل شم النسيم بداية من الثانية عشر ظهرًا.


وتُقدم حصريًا تحت شعار "حفلتك في البيت" حفلات للنجوم جنات، ومُصطفي حجاج، ومُصطفي شوقي، يتم بثها مُباشرة من منزل كل منهم على مدار اليوم.

وتُقدم جنات عدد من أشهر أغانيها ومنها أغنيات، "واحشني"، و"اظلم البادي"، و"حب جامد"، وغيرها، ويُقدم مُصطفي حجاج أغنيات، "خطوة"، و"يابتاع النعناع"، و"الوجع"، وغيرها، بينما يُغني مُصطفي شوقي "ملطشة القلوب"، و"وحشتوني"، و"ساعات"، وعدد من أغانية الشهيرة.


وفي نفس الإطار وتشجعيًا للإحتفال بشم النسيم بالمنزل أطلق برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه شريف عامر حملة تحت شعار "شم النسيم بأمان وخليك في البيت" ودعا البرنامج المُشاهدين للبقاء في المنازل والإستمتاع بالأجواء العائلية وإرسال صور من الإحتفالات العائلية على أن يقوم البرنامج بعرضها في اليوم التالي لشم النسيم في حلقة الثلاثاء المُقبل.


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