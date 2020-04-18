فستان أبيض مكشوف.. نسرين أمين فى إطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة نسرين أمين ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة تخطف الأنظار.





وظهرت نسرين أمين ، بفستان أبيض أنيق، وبدون اكمام، ويتميز بتفصيلة ناعمة ومميزة تبرز عن جمالها ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت نسرين امين فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون التى تبرز جمال عيونها، وأختارت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح الذى يبرز جمال أنوثتها.





و أختارت أت تترك شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفى الناعم التى تتناسب مع ظهورها.



