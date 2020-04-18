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مرأة

فستان أبيض مكشوف.. نسرين أمين فى إطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. شاهد

السبت 18/أبريل/2020 - 09:52 م
نسرين أمين
نسرين أمين
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نهى هجرس
نشرت الفنانة نسرين أمين، صورة جديدة لها  عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة تخطف الأنظار.

 وظهرت نسرين أمين، بفستان أبيض أنيق، وبدون اكمام، ويتميز بتفصيلة ناعمة ومميزة تبرز عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت نسرين امين فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون  التى تبرز جمال عيونها، وأختارت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح الذى يبرز جمال أنوثتها.

و أختارت أت تترك شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفى الناعم  التى تتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع قرط دائرى كبير باللون الذهبى لأكمال إطلالتها
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