محافظ المنوفية: توريد 1320 طن قمح حتى الآن

أعلن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن توريد ما يزيد عن 1320 طن قمح منذ بداية موسم الحصاد لعام 2020، حيث بلغ ما تم توريده اليوم 19 أبريل ما يزيد عن 574 طن قمح، مشيرًا إلى أن عملية التوريد مستمرة يوميًا حتى الانتهاء من موسم الحصاد.





هذا وقد وجه محافظ المنوفية اللجان المختصة بضرورة تسهيل جميع الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين وتذليل كل العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظًا على المحصول باعتباره من المحاصيل الإستراتيجية المهمة.





مشددا على المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة.





ومن الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية قام بالأمس بجولة تفقد خلالها صوامع توريد القمح بشبين الكوم للوقوف على مدى إنتظام عملية إستقبال الأقماح الجديدة والتأكد من مطابقتها لجميع الاشتراطات والضوابط اللازمة لعملية التخزين، مناشدًا المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة ومؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم جميع التيسيرات لهم.