مجلس مدينة القصير يحذر المواطنين من خرق قرارات يوم شم النسيم

حذر مجلس مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر ، مواطنى المدينة وأصحاب المحال التجارية، من عدم مخالفة قرارات مجلس الوزراء ، والتأكيد على غلق المحال التجارية بالمدينة ، وكذلك توقف وسائل الموصلات العامة بالمدينة .

كما أكد مجلس المدينة عبر الصفحة الرسمية لمجلس مدينة القصير، أن اللواء سعد البدري، رئيس المدينة ، أكد على المرور على الشواطئ العامة والخاصة للتأكد من غلقها ، كذلك إخطار الفنادق السياحية الواقعة بنطاق المدينة للتأكد من غلق شواطئها وعدم التجمعات .

كان وجه اللواء سعد البدرى رئيس مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر ، بتكثيف الحملات التفتيشية والتموينية على الأسواق والمحلات العامة والمخابز ، من أجل تحقيق الانضباط وقمع الغش والتدليس والتصدى لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب .

وقال البدرى فى بيان له ، إن تموين القصير قام بشن حملة ، شملت المرور على 5 مخابز للتأكيد على جودة ووزن الرغيف المنتج وعدم وجود طوابير أو تجمعات، مؤكدا على مواصلة مثل هذه الحملات بهدف الوقوف على مدى الالتزام بمواعيد التشغيل واتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية، وتطبيق القرارات التموينية الصادرة.

كما أكد اللواء سعد البدرى رئيس مدينة القصير، إنه فى إطار تطوير منظومة النظافة بالمدينة، قامت الوحدة المحلية بتقسيم مدينة القصير إلى قطاعات، وذلك لتغطية المدينة بأكملها، ورفع جميع المخلفات بالمناطق أولا بأول، ورصد تجمعات القمامة بالشوارع الفرعية والرئيسية، مؤكدا ضرورة المتابعة اليومية لأعمال النظافة.