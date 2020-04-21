Apple تطلب بيانات هامة من Google Maps..بسبب فيروس كورونا

أعلنت شركة آبل الأمريكية رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية عن ميزة جديدة مهمة تستخدم فيها بعض البيانات والمعلومات من منافستها الشهيرة جوجل ، عبر تطبيقها Google Maps، وذلك لتتبع انتشار فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم .





وذكرت صحيفة " ديلي إكسبريس" البريطانية أن آبل طلبت البيانات والمعلومات من شركة جوجل لتوفير خاصية جديدة عبر تطبيق Maps، من أجل مساعدة الهيئات الصحية لتتبع حالات كورونا فى العديد من الدول.





وأوضحت آبل بأنه سيتم توفير المعلومات عن طريق حسابات المستخدمين من خلال ميزة Mobility Trends التى تحصل على أماكن وإتجاهات الأفراد، ثم عمل مقارنة بين البيانات لمعرفة عدد الأشخاص الذين يقودون السيارات أو يستقلون وسائل النقل العام حول العالم.





وقالت آبل إنها لن تحتفظ بسجلات أماكن المستخدمين حتى لا يتم استخدام ذلك لتتبع تحركات شخص معين، كما أن هذة الميزة متوفرة لمعرفة مؤشرات التنقل للمدن الرئيسية فى63 دولة عن طريق الضغط على هذا الرابط





جدير بالذكر أن شركتا آبل وجوجل شاركا بمشروع مشترك للقيام ببناء نظام إلكترونى متكامل لتتبع انتشار فيروس كورونا، يعتمد على تقنية Bluetooth، حيث يقوم بتعقب مواقع المستخدمين وقربهم من الآخرين، لكشف الأشخاص المصابين بفيروس كورونا والمخالطين لهم و بالتالى تحديد أماكنهم.



