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رياضة

أخبار الرياضة.. طاهر أبو زيد ينتقد حسن حمدي.. شريف إكرامي: عبد الله السعيد مش ابن الأهلي

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:02 ص
طاهر أبو زيد و حسن
طاهر أبو زيد و حسن حمدي
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية، والتي جاءت كالتالي:


تحدث طاهر أبوزيد لاعب الأهلي ووزير الرياضة السابق، عن قرار حل مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة حسن حمدي، الذي أصدره، عندما كان في موضع المسؤولية.


أكد طاهر أبو زيد ، لاعب الأهلي ومنتخب مصر ووزير الرياضة الأسبق أنه ليست لديه أي خلافات مع رئيس النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب .


كشف شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأسباب الرئيسية لرحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.


قال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لم يتوقع نهائيًا تألق رمضان صبحي، مهاجم نادي هيدرسفيلد في صفوف النادي الأهلي بعد العودة للقلعة الحمراء على سبيل الإعارة.


كشف حمادة طلبة نجم الزمالك السابق وبتروجيت الحالي عن كواليس استبعاده من قائمة المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية في الجابون.


قال الإعلامي هانى حتحوت، إن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، يرفض عودة اللاعب أحمد أبوالفتوح، عقب نهاية الموسم الجاري.


قال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن شارة الكابتن داخل الأهلي لن تتأثر في ظل رحيله ورحيل الثنائي حسام عاشور وأحمد فتحي.


قال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تفاوض عبدالله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، مع نادي الزمالك خلال تواجده في صفوف النادي الأهلي، كان شيئًا طبيعيًا.
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