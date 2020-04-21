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بين الناس

القابضة لمياه الشرب تستجيب لـ صدى البلد.. حل شكوى سكان الطوابق بالجيزة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:30 م
صدى البلد
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منار نور
أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لموقع "صدى البلد" ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان "سكان الطوابق بالجيزة يشكون من تكرار انقطاع المياه".

وأفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة في ردها بأن المياه موجودة طبقا للضغوط المتاحة بالمنطقة وتقل الضغوط وقت الذروة وجار تنفيذ توسعات محطة مياه جزيرة الدهب بطاقة 160 الف م3 / يوم لتحسين ضغوط المياه بالمنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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