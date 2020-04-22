شرب الشاي الساخن.. مصابة بـ كورونا تكشف عن عادتين ساهمتا في قرب شفائها





نشرت إحدى السيدات التي اصيبت بفيروس كورونا في الشهر الماضي وهي الآن في المرحلة الأخيرة من الشفاء و أيام قليلة تفصلها للعودة إلى حياتها الطبيعية، عادات صحية تتبعها، والتي ساهمت في سرعة وقر شفائها نهائيا من المرض، وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية .





وقالت السيدة إنها كانت ملتزمة للغاية بالحجر الصحي ، و إذا اضطرت للخروج لشراء المستلزمات الضرورية للمنزل؛ فكانت تستعمل القفازات و الكمامة و الكحول الايثيلي و كل ادوات التعقيم في منزلها و لكن للأسف اصيبت بفيروس كورونا .





شعرت السيدة صباح أحد الأيام خلال الشهر الماضي بصداع شديد و أن عظام جسدها و كأنها تتآكل و ضيق في التنفس فظنت أنها كورونا و قررت ان تستشير الطبيب سريعا ، حضر الطبيب بعد ساعتين و أكد إصابتها بالفيروس .





وتلقت السيدة العلاج في المستشفى لمدة يومين حتى تمكنت من إلتقاط أنفاسها دون جهاز التنفس الصناعي ، فعادت إلى المنزل و قالت أن هناك عادتين كانتا أكثر فاعلية في عودتها إلى صحتها القوية مرة آخرى، وهما :" شرب الشاي الساخن، والاستلقاء على بطنها".

ذاقت دول العالم الكأس المر المسمى" فيروس كورونا" الذي تسبب في إصابة ملايين من المواطنين حول العالم ووفاة عشرات الآلاف، وحالة من الذعر تسيطر على البشر؛ بسبب خوفهم على ذويهم من الإصابة به