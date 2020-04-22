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أخبار العالم

وفيات كورونا تصل إلى 187 والإصابات تقترب من 15 ألف في إسرائيل

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:58 ص
وفيات كورونا تصل
وفيات كورونا تصل إلى 187 والإصابات تقترب من 15 آلاف في إسرائ
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 187 وفاة بعد وفاة امرأة (95 عامًا) وهي تعاني أيضًا من أمراض مزمنة أخرى.

ووفقا  لموقع "والا" العبري، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن عدد المصابين ارتفع ليصل إلى 14,326 مصابًا، بعد تشخيص حالات جديدة.

وأوضحت الصحة الإسرائيلية أنه من بين العدد الكلي للإصابات شفي 4,507 شخصا.

ووصفت وزارة الصحة الإسرائيلية إصابة 148 شخصا منهم بالخطيرة، منهم111 يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 124 شخصًا حالتهم متوسطة، فيما وصفت إصابات 8906 بالطفيفة.

وأضافت الصحة أن  6469 مصابًا يخضعون للعلاج المنزلي، بينما تستضيف الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 2210 مريضا، موضحة أنها تقوم بدراسة ملفات 17 شخصًا لتحويلهم لمراكز العلاج المناسبة.
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