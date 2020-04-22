AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الفلاحين: نناشد بالتوسع في زراعة الشعير لهذا السبب

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:18 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين ان الشعير هو رابع اهم محصول غذائي علي مستوي العالم بعد القمح والارز والذرة ، وهو محصول استصلاحي يحسن خواص التربه قليل استهلاك الاسمده ويتحمل العطش والملوحه يمكن زراعته في جميع الاراضي المستصلحه حديثا 

ولفت إلي أن للشعير  قيمه غذائية عاليه فهو  يحتوي على فيتامينات  كفيتامين B وعلي معادن كالكالسيوم والفسفور والبوتاسيوم والحديد كما يحتوي علي البروتين والدهون والأملاح  والكربوهيدارت  والعناصر الغذائيه الاخري  ويعتبر من اقدم الاغذيه التي عرفها الانسان

وأضاف أن الشعير له خصائص طبيه كثيره وفريده فيستخدم كمقو عام وملين ومنشط للكبد ومدر للبول ويقلل الكوليسترول في الدم ومضاد للاكسده ويؤخر ظهور علامات الشيخوخة ويقوي جهاز المناعه وله العديد من الفوائد الصحيه الاخري.


وتابع :"يتناول الشعير مطحون في صورة خبز  بديلا عن القمح او مضافا له او شراب  او كمسحوق كما يستخدم الشعير ومشتقاته كعلف مفيد جدا للحيونات".

واضاف ابوصدام ان المساحة المزروعه من الشعير هذا الموسم وصلت نحو  243 الف فدان وتزرع منه اصناف مغطاة (سداسية الصفوف) كجيزه 123 و124 و125و126و2000و132و133و134 والأصناف العاديه كجيزه 129وجيزه 130و131و135و136 واصناف اخري ذات صفين كجيزه 127وجيزه 128 كما تزرع بعض الاصناف لانتاج مشروبات الشعير الصحيه كاصناف(جيرسي وشاكيرا ومرني)
ويزرع ويحصد مع مواعيد زراعة القمح فيزرع من اواخر نوفمبر حتي منتصف ديسمبر  ويحصد في شهر ابريل ومايو
وينتج فدان الشعير في المتوسط نحو14اردب

وتابع عبدالرحمن ان اردب الشعير يساوي 120كيلو جرام  عند البيع بخلاف اردب القمح  الذي يزن 150كيلو جرام  وان الشعير يزرع  بكثره في المناطق الصحراوية المطرية بمصر والتي لا تجود فيها زراعة القمح حيث لا يتوافر فيها الاحتياج المائي لزراعة القمح وتزيد فيها نسبة الملوحه التي لا يتحملها القمح  
ولذا فإن سكان  الصحراء يفضلون زراعة الشعير ويستخدمونه  في غذائهم وعلف لحيواناتهم بينما تقل مساحات زراعة الشعير  بالأراضي القديمة التي يوجد بها  ملوحة وتتوفر فيها المياه

وطالب عبدالرحمن بالتوسع في زراعة الشعير في المناطق المستصلحه حديثا لاهميته الكبيره كمحصول استصلاحي وغذائي  وعلفي قليل التكاليف وموفر لاستهلاك المياه.وذا عائد اقتصادي مرتفع 

كما طالب بتوفير التقاوي المناسبه بكميات كبيره واسعار معقوله 
والتوجه نحو الاستثمار في منتجات الشعير  لزيادة القيمه المضافه من محصول الشعير  والتوعيه  باهمية وكيفية  انتاج  وتناول خبز  ومشروبات الشعير  والاهتمام بضرورة فتح اسواق جديده لتصدير الشعير ومشتقاته لرفع العائد الاقتصادي من زراعته تحفيزا للفلاحين علي زيادة مساحات زراعته
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقيب الفلاحين: محصول القمح المصري لا زال بخير

الفلاحين: زراعة 400 ألف فدان من الفول البلدي المدمس تكفينا ذاتيا

الفلاحين تطالب الحكومة بـ5 أشياء وتشيد بـ5 قرارات وتطرح 5 حلول

الفلاحين: أسعار القمح هذا العام مرضية

بعد توجيهات السيسي بالتوسع في استصلاح الأراضي.. رسالة مهمة من الفلاحين

ترشيحاتنا

اتهامات بالجملة.. الجمهور يطارد فيفي عبده بسبب خلي بالك من فيفي

فيفي عبده تتصدر تويتر بعد عرض أولى حلقات برنامجها الجديد.. شاهد رد فعل الجمهور

ننشر أسعار الدواجن اليوم الأربعاء ٢٢-٤-٢٠٢٠

رياح محملة بالأتربة ودرجات حرارة فوق المعدل الطبيعي.. حالة الطقس اليوم

انتشال الجثث من المنازل.. شاهد.. فيضان عنيف يضرب الكونغو ويخلف عشرات الضحايا

وفيات كورونا تصل إلى 187 والإصابات تقترب من 15 ألف في إسرائيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود الناعم.. ريهام حجاج بإطلالة كاجوال تبهر متابعيها

بعباءة رمضانية.. نرمين الفقى تتألق بإطلالة محتشمة تخطف الأنظار.. شاهد

بالشراشيب على الأكمام.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة مميزة