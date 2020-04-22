بشرى سارة.. زيادة المساحة المنزرعة بالقمح عن العام الماضي بـ 1500 فدان

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، حصاد محصول القمح بأحد الحقول بمنطقة بحر البقر، والذي يقام على مساحة ١١ فدانا والتابع لجمعية بن ناصر، إحدى جمعيات الائتمان الزراعي، الذي تضم 1010 فدادين والمنزرع منها قمح ٤٢٩ فدانا.





والتقى محافظ بورسعيد خلال تفقده بعدد من المزراعين الذين أشادوا بجودة المحصول هذا العام، وبدور مديرية الزراعة في تقديم جميع أوجه الدعم وتقديم التيسيرات اللازمة لهم لمساعدتهم في موسم حصاد القمح.





وأعلن عن زيادة المساحة المنزرعة بالقمح وزيادة إنتاجيته بالمقارنة بالأعوام السابقة، لافتًا إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت ١٣٨٥٨ فدانا بزيادة ١٥٠٠ فدان عن العام الماضي بمختلف القرى، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم جميع التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالمزارع.





وتابع المحافظ أعمال الحصاد باستخدام المعدات الحديثة وتجميع محصول القمح لتوريده إلى المطاحن والصوامع البالغ عددها ثلاثة وتستوعب ٩٦٠٠ فدان، وأنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات وتجهيز الصوامع فور انطلاق موسم الحصاد وتوريد القمح المحلى لمدة ثلاثة أشهر حتى 15 يوليو 2020 بمختلف قرى ومناطق المحافظة للتيسير على المزارع.





كما تفقد المكان المخصص لتجميع القمح قبل نقله إلى المطاحن وتوافر وسائل الأمان به.





وقال المحافظ إن مساحات القمح المنزرعة بالمحافظة هذا العام بلغت ١٣٨٥٨ فدانا تشمل منطقة سهل الطينة بواقع ٣٠٨٨ فدانا، ومنطقة مشروع ناصر والتينة، وتضم ١٨٨٦ فدانا، ومشروع شباب الخريجين ١٣٣٥ فدانا، بالإضافة إلى جمعيات الاستصلاح الزراعي التي تضم ٧٥٤٩ فدانا بزيادة عن العام الماضى 2019، والتى بلغت مساحة الأرض المزروعة حوالى ١٢٦٠٤ فدادين، موضحًا أن لجان استلام القمح متواجدة فى كل نقاط الاستلام من الساعة 8 صباحا إلى ٦ مساءً بتواجد مفتشي التموين والزراعة.



