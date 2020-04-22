وزير التعليم: الكتائب الإلكترونية تثير البلبلة وسنحاسبها بالقانون.. لا صحة لـ إلغاء الأبحاث والاكتفاء بنتيجة الترم الأول.. وامتحانات الثانوية العامة في موعدها.. واختبارات قبل الدراسة للمقصرين





وقال وزير التربية والتعليم : "هذا الكلام لا أساس له من الصحة".





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المشروعات البحثية سيطبق على الصفوف الدراسية من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي. وأعلن وزير التربية والتعليم أن نظام التقييم بـسيطبق على الصفوف الدراسية من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي.





وأشار إلى أنه يتم اعداد هذا المشروع البحثي بواسطة الطالب أو مجموعة من 5 طلاب، بشكل رقمي أو ورقي، ويتم تسليمه قبل 15 مايو 2020.





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وأوضح وزير التربية والتعليم أن من يمتنع عن تقديم المشروع البحثي، سيدخل "دور ثانٍ" يتضمن امتحانا ورقيا في كل المواد قبل بدء العام الجديد.





كما نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، كل ما قيل خلال الساعات الأخيرة بشأن استبدال الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، واستبدالها بأبحاث أو الاكتفاء باعتماد نتيجة الترم الأول.





وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هذا الكلام لا أساس له من الصحة نهائيًا".



