وزير التعليم: الكتائب الإلكترونية تثير البلبلة وسنحاسبها بالقانون.. لا صحة لـ إلغاء الأبحاث والاكتفاء بنتيجة الترم الأول.. وامتحانات الثانوية العامة في موعدها.. واختبارات قبل الدراسة للمقصرين

- وزير التعليم:
- من يمتنع عن تقديم المشروع البحثي سيدخل "دور ثانٍ" يتضمن امتحانا ورقيا في كل المواد قبل بدء العام الجديد
- لا تراجع عن تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية لتقييم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تتردد أمواج من الشائعات والأكاذيب في هذا الوقت، عن إلغاء وتبديل وتغيير في الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد .
وقال وزير التربية والتعليم: "للأسف تمارس الكتائب الإلكترونية جميع ألوان الكذب والتضليل لإثارة البلبلة بين أبنائنا وأولياء أمورهم".
وأضاف الوزير: "كل من نشر خبرا عن حدوث لقاءات بيني وبين دولة رئيس الوزراء أو السيد رئيس الجمهورية، وهلل وروج لحدوث نصر كبير بإلغاء الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة منذ تعليق الدراسة وحتى الآن، فهو كاذب ومضلل (ناهيكم عن التطاول وإساءة الأدب)،" مؤكدًا أنه سوف يحاسب المتورطين في ذلك بالقانون.
ونفى الدكتور طارق شوقي كل ما قيل خلال الساعات الأخيرة بشأن صدور قرار بـ إلغاء الأبحاث لطلاب المدارس، والاكتفاء باعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول خلال العام الدراسي الحالي 2019/2020.
وقال وزير التربية والتعليم: "هذا الكلام لا أساس له من الصحة".
وأعلن وزير التربية والتعليم أن نظام التقييم بـ المشروعات البحثية سيطبق على الصفوف الدراسية من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي.
وأشار إلى أنه يتم اعداد هذا المشروع البحثي بواسطة الطالب أو مجموعة من 5 طلاب، بشكل رقمي أو ورقي، ويتم تسليمه قبل 15 مايو 2020.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن من يمتنع عن تقديم المشروع البحثي، سيدخل "دور ثانٍ" يتضمن امتحانا ورقيا في كل المواد قبل بدء العام الجديد.
كما نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، كل ما قيل خلال الساعات الأخيرة بشأن استبدال الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، واستبدالها بأبحاث أو الاكتفاء باعتماد نتيجة الترم الأول.
وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هذا الكلام لا أساس له من الصحة نهائيًا".
وأوضح أنه لا تراجع عن تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية لتقييم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.
وأضاف: "سيؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانات نهاية العام في شكل امتحانات إلكترونية من المنزل حسب الجدول المعلن".
وشدد وزير التربية والتعليم، على أن من سيمتنع عن دخول الامتحانات الإلكترونية أو لم يجتزها، سيكون له دور ثانٍ قبل بدء العام الدراسي الجديد.
ونفى أيضا الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، كل ما قيل خلال الساعات الأخيرة بشأن إلغاء امتحانات الثانوية العامة واستبدالها بامتحانات قدرات للقبول في الجامعات المصرية.
وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هذا الكلام لا أساس له من الصحة وهدفه إثارة البلبلة".
وأوضح أن امتحانات الثانوية العامة سوف يتم عقدها في موعدها، داخل لجان مؤمنة ومعقمة، حسب الجدول المعلن.
وأضاف وزير التربية والتعليم، أن من لم يجتز هذه امتحانات الثانوية العامة بنجاح سيدخل امتحان الدور الثاني بنصف الدرجة، في موعد تحدده الوزارة لاحقا، والراسبين سيعيدون السنة بالنظام المعدل.
كما نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة الخبر المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة، والذي زعم إصدار قرار من الوزارة بإلزام طلاب الإعدادية بتقديم مشروع بحثي في كل مادة من المواد المقررة.
اقرأ أيضا: البحث العلمي تواصل جهودها خلال الشهر الكريم بإطلاق مسلسل كارتون "الأزهر" واستمرار استقبال المنح والأنشطة
وقال وزير التربية والتعليم، في تصريح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن المشروع البحثي المطلوب من طلبة الاعدادية "الصف الثالث الإعدادي"، هو بحث واحد فقط، يشمل كل المواد وليس لكل مادة.
جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قررت استبدال امتحانات الاعدادية بتنفيذ مشروع بحثي واحد في جميع المواد الدراسية التي تضاف إلى المجموع الكلي للطالب.
وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" صورة تقدّم ملخصا أعده وزير التربية والتعليم، لأبرز الإجراءات الرسمية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتقييم الطلاب في ضوء الظروف الاستثنائية الخاصة بجائحة كورونا منعا لأي جدل.
وأرسل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابات رسمية للمحافظين، أعلن فيها موافقته على عدم عقد أي لجان امتحانية في الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2019 /2020.
وقال وزير التربية والتعليم إنه يمكن تنفيذ المشروع البحثي للطلاب بشكل فردي أو في شكل مجموعات على أن يكون الحد الأقصى للمجموعة 5 طلاب.
وأضاف أنه يمكن الاستعانة في إعداد هذا البحث بـ بنك المعرفة المصري، ويمكن تقديمه إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية التي أعدتها الوزارة أو ورقيا إلى المدرسة.
وأوضح وزير التربية والتعليم، في خطابه، أنه في حال اجتياز الطالب بنجاج لـ المشروع البحثي ، يحصل على الدرجة النهائية المخصصة لكل من مواد الفصل الدراسي الثاني.
وشدد على أن يتولى مدير مديرية التربية والتعليم في كل محافظة؛ إعداد وتجهيز النتائج النهائية للطلاب في ضوء النتائج الحاصل عليها الطلاب في الفصل الدراسي الأول، وفي المشروع البحثي بالفصل الدراسي الثاني، ثم يتم عرضها على المحافظ لاعتمادها كنتيجة نهائية للعام الدراسي الحالي في المحافظة.
وأكد وزير التربية والتعليم، أنه في حالة عدم تقديم المشروع البحثي في المواد التي تضاف للمجموع، أو عدم اجتيازها، لا تحتسب له درجات الفصل الدراسي الثاني، وتحتسب درجة الطالب في هذه الحالة في ضوء امتحان نتيجة الفصل الدراسي الأول فقط.
وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الثلاثاء، الاجتماع السنوي لرؤساء لجان الإدارة والنظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات وقائية مشددة بديوان عام الوزارة.
كان هذا الاجتماع لمناقشة الإجراءات المتعلقة بالمنتدبين لأعمال الامتحانات والموقف النهائي لتسليم الاستمارات الورقية للطلاب المتقدمين لأداء الامتحان، تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
حضر الاجتماع الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، والأستاذ ياسر حسين، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، ونائب رئيس عام الامتحان.
وناقش الاجتماع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب من خلال تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليصبح (14) طالبًا، والإعلان عن موعد تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمدارس والذي سيكون يوم 12 مايو 2020، على أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية أثناء تسليم البطاقات، وسيتم إتاحتها على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://moe.gov.eg) في نفس اليوم.
وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد تشكيل لجنة عليا للطوارئ لحل المشكلات التي قد يتعرض لها امتحان الثانوية العامة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال توفير جميع الاحتياجات المتعلقة بالحفاظ على سلامة أعمال الامتحانات، والتي من المقرر أن تبدأ في موعدها المحدد يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2020.
وقال الدكتور رضا حجازي، إن ندب المراقبين والملاحظين والمعاونين والأعضاء القانونيين سيكون من داخل المديرية أسوة بالعام الماضي أو خارجها (أيهما أقرب)، مشيرًا إلى أنه سيتم زيادة مقرات تقدير الدرجات، وتم تجهيز عدد من اللجان الاحتياطية بكل إدارة تعليمية وتجهيز الاستراحات.