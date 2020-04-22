انخفاض مبيعات فولكس فاجن بسبب كورونا..تعرف على خطتها لإنقاذ الوضع

يبدو أن شبح فيروس كورونا المستجد بدأ فى السيطرة على الكثير من مبيعات شركات السيارات العالمية وإلحاق الضررر البالغ بها، بعدما تراجعت مبيعات مجموعة فولكس فاجن الألمانية العريقة، وهى واحدة من أكبر منتجي السيارات في أوروبا، خلال الربع الأول من 2020.
جاءت نسبة إنخفاض المبيعات مرعبة حيث تجاوزت نسبة 23%، بسبب تراجع الطلب العالمي على سياراتها جراء جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.
كشفت إدارة فولكس فاجن عن تراجع عدد السيارات التي سلمتها لمستهليكها في الشهر الماضي، في معظم أنحاء العالم بنسبة 37.9%، وهى نسبة ضخمة لم تتعرض لها من قبل.
الأمر الذى دفعها لبدء استئناف تشغيل مصانعها في أوروبا خلال الأسبوع القادم مع تفعيل الإجراءات الوقائية لحماية العمال والموظفين من الفيروس التاجي، بعدما أعادت تشغيل كل مصانعها المغلقة في الصين تقريبًا.
أعلنت فولكس فاجن عن تسليمها 623 ألف سيارة فى الشهر الماضى مقابل 998.9 ألف سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، من ناحية أخرى أنتج الصانع الألمانى أكثر من 91 ألف سيارة من طراز تيجوان الرياضية، ليبلغ إجمالى إنتاج هه السيارة منذ إطلاقها فى عام 2007 إلى 6 ملايين سيارة.