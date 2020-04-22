انخفاض مبيعات فولكس فاجن بسبب كورونا..تعرف على خطتها لإنقاذ الوضع

جاءت نسبة إنخفاض المبيعات مرعبة حيث تجاوزت نسبة 23%، بسبب تراجع الطلب العالمي على سياراتها جراء جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.

الأمر الذى دفعها لبدء استئناف تشغيل مصانعها في أوروبا خلال الأسبوع القادم مع تفعيل الإجراءات الوقائية لحماية العمال والموظفين من الفيروس التاجي، بعدما أعادت تشغيل كل مصانعها المغلقة في الصين تقريبًا.

عن تسليمها 623 ألف سيارة فى الشهر الماضى مقابل 998.9 ألف سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، من ناحية أخرى أنتج الصانع الألمانى أكثر من 91 ألف سيارة

من طراز تيجوان الرياضية، ليبلغ إجمالى إنتاج هه السيارة منذ إطلاقها فى عام 2007 إلى 6 ملايين سيارة.

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