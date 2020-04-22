مش هتحس بالعطش.. نصائح مهمة لصوم صحي في الحرارة المرتفعة

هناك بعض العادات والأطعمة والمشروبات التي تساعد الجسم على الاحتفاظ بالماء واخرى تزيد الشعور بالعطش، وهو ما لا نريد ان نفعله في شهر رمضان، وخلال فترة الصيام.
ولذلك قدم معتز القيعي اخصائي اللياقه البدنيه والتغذيه الرياضيه، مجموعة من النصائح المختصرة عن أبرز العادات والأطعمة والمشروبات التي تساعد على تقليل الشعور بالعطش أثناء الصيام، ويساعدنا على الصيام خلال شهر رمضان.
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ولذلك قدم معتز القيعي اخصائي اللياقه البدنيه والتغذيه الرياضيه، مجموعة من النصائح المختصرة عن أبرز العادات والأطعمة والمشروبات التي تساعد على تقليل الشعور بالعطش أثناء الصيام، ويساعدنا على الصيام خلال شهر رمضان.
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واكد القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان هناك بعض العادات والأطعمة والمشروبات التي يمكن ان تساعد على تجنب الشعور بالعطش في الصيام، ومن أهمها:
1- تجنب التواجد لفترة طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة وقت الصيام.
2- يمكن ممارسة التمارين الرياضية قبل الإفطار بساعة، وتجنب ممارستها في الصباح .
3- تجنب تناول الأطعمة المالحة على الإفطار والسحور، مثل: الاجبان عالية الملح، والأسماك المملحة، واللحوم المصنعة، والمخللات.
4- تجنب تناول الأطعمة عالية البهارات الحارة.
5- تخفيف الملح من الأطعمة قدر الإمكان.
6- تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين مثل القهوة والمشروبات الغازية الداكنة والشاي؛ وذلك لأنها مدرة للبول.
7- ينصح بتناول كوب من الماء كل ساعة من وقت الإفطار وحتى وقت السحور، وينصح بتجنب شرب كمية كبيرة من الماء دفعة واحدة وذلك لضمان الاستفادة من الماء .
8- ينصح بتناول الخضروات على السحور؛ حيث ان معظم الخضروات تتميز بمحتواها العالي من الماء مثل الخس والخيار والكوسه.
9- ينصح بتناول الألبان والزبادي في وجبة السحور .
10- ينصح في حالة تناول المكسرات ان تكون بدون ملح، او عدم الاكثار منها اذا كانت تحتوي على الكثير من الملح.