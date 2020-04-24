أخبار الرياضة ... الزمالك يستغني عن مديره المالي .. والأهلي يسعى لصفقة سوبر .. وكواليس جديدة فى حياة الحضري

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي :
قال عصام الحضرى ، حارس مرمى منتخب مصر السابق، لكرة القدم، أنه لا "ينفسن" على الإعلامى أحمد شوبير ، فهو أول شخص قابله عند دخوله النادى الأهلى ، وكان يطلب منه كل شيء أثناء تواجدهما فى الفريق، كل هذا خارج الملعب، أما داخل الملعب "مابعرفش حد".
كشف عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر الأول لكرة القدم والنادي الأهلي والزمالك السابق حقيقة زواجه من فنانة مشهورة عرفيًا فى وقت سابق.
قال عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، إنه نادم على الرحيل عن صفوف الأهلي في فبراير 2008، مشيرا إلى أنه حاول العودة مجددا لصفوف القلعة الحمراء، ولكن دون جدوى.
يرى عصام الحضري الحارس التاريخي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أن محمد صلاح ينقصه أمر واحد ليصبح أفضل لاعب في تاريخ مصر خلال الفترة الحالية.
حرص محمد صلاح، لاعب منتخب مصر المحترف في صفوف نادى ليفربول الإنجليزى، مشاركة صورة وهو ينظم الزينة فى منزله بمناسبة شهر رمضان الكريم .
قرر مسئولو نادي الزمالك إقالة محمد بدر المدير المالي للفريق الأول لكرة القدم بسبب واقعة التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق السابق.
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق حقيقة مفاوضات النادي لضم حسام حسن نجم فريق سموحه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .