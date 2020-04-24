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سيارات

ما هو السر وراء شعار سوبارو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:30 ص
صدى البلد
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أماني نوار

تعد شركة سوبارو اليابانية من أهم شركات السيارات والصناعات الثقيلة التي أخذت تسميتها من الأسم الياباني لمجموعة من نجومها 6  والمعني الحرف لهذا الشعار هو أنه قد اشار اليابانيون لمجموعة من النجوم المحدودة في كوكب الثور تحت اسم سوبارو ايضا .


والذي يعرف بالوطن العربي تحت اسم عنقود الثريا النجمي او مايسمى أيضًا الشقيقات السبع ، ونسال لماذا شعار سوبارو يحتوي على ست نجوم ولكن المجموعة تمتلك سبع نجوم ؟

 

تتميز سوبارو بمحركات البوكسر في كل سياراتها ما فوق ال 1500 سي سي وأيضا بنظام الدفع الرباعي المستمر (الكلي) في كل سياراتها النظام الذي كانت بدايته عام 1972 عندما تم تقديمه لاول مره

 

ومن  ثم أصبح أساسي في كل سياراتها الصغيرة والمتوسطه في معظم أنحاء العالم منذ عام 1996, كما تقدم سوبارو محركات مزودة بشواحن تيربو مثل الموجود في سوبارو امبريزا wrx.

 

كشفت  شركة سوبارو عن سيارتها الجديدة التي ستطرحها بمواصفات لم تشهدها سيارات هذه الشركة من قبل .

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