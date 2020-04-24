في العاصفة الترابية .. 4 أسباب غير متوقعة لـ الجيوب الأنفية

بعد التنبؤ بوجود عاصفة ترابية في أول أيام رمضان، يجب على مريضي الجيوب الأنفية تجنب العواصف الترابية والحذر وعدم الخروج حتى لا يحدث مضاعفات.
عرض موقع mayoclinic الأسباب الشائعة لالتهاب الجيوب الأنفية المزمن :
· السلائل الأنفية : يمكن أن تسد زوائد الأنسجة هذه الممرات الأنفية أو الجيوب الأنفية.
· انحراف الحاجز الأنفي: قد يقيد أو يمنع الحاجز الملتوي الجدار بين فتحتي الأنف ممرات الجيوب الأنفية، مما يجعل أعراض التهاب الجيوب الأنفية أسوأ.
· الحالات المرضية الأخرى: قد تؤدي مضاعفات الحالات مثل التليف الكيسي وفيروس نقص المناعة البشري وغيره من الأمراض المرتبطة بالجهاز المناعة إلى انسداد الأنف.
· عدوى الجهاز التنفسي: يمكن لعدوى الجهاز التنفسي الأكثر شيوعًا نزلات البرد أن تؤدي إلى التهاب وزيادة سُمك أغشية الجيوب الأنفية ومنع تصريف المخاط. قد تكون هذه الالتهابات فيروسية أو بكتيرية أو فطرية.
· الحساسيات مثل حمى القش: يمكن للالتهاب الذي يحدث مع الحساسية أن يسد الجيوب الأنفية.
وهناك مضاعفات خطيرة لالتهاب الجيوب الأنفية المزمن نادرة، ولكن قد تتضمن ما يلي:
· مشاكل الإبصار: إذا انتشر التهاب الجيوب الأنفية إلى مقلة العين، قد يسبب انخفاض الرؤية أو احتمال العمى الذي قد يكون دائمًا.
· حالات العدوى: بصورة غير شائعة، الأشخاص الذين يعانون من التهاب الجيوب الأنفية المزمن قد يصابون بالتهاب الأغشية والسائل المحيطين بالمخ والحبل النخاعي (التهاب السحايا)، التهاب في العظام، أو عدوى جلدية خطيرة.
عرض موقع mayoclinic الأسباب الشائعة لالتهاب الجيوب الأنفية المزمن :
· السلائل الأنفية : يمكن أن تسد زوائد الأنسجة هذه الممرات الأنفية أو الجيوب الأنفية.
· انحراف الحاجز الأنفي: قد يقيد أو يمنع الحاجز الملتوي الجدار بين فتحتي الأنف ممرات الجيوب الأنفية، مما يجعل أعراض التهاب الجيوب الأنفية أسوأ.
· الحالات المرضية الأخرى: قد تؤدي مضاعفات الحالات مثل التليف الكيسي وفيروس نقص المناعة البشري وغيره من الأمراض المرتبطة بالجهاز المناعة إلى انسداد الأنف.
· عدوى الجهاز التنفسي: يمكن لعدوى الجهاز التنفسي الأكثر شيوعًا نزلات البرد أن تؤدي إلى التهاب وزيادة سُمك أغشية الجيوب الأنفية ومنع تصريف المخاط. قد تكون هذه الالتهابات فيروسية أو بكتيرية أو فطرية.
· الحساسيات مثل حمى القش: يمكن للالتهاب الذي يحدث مع الحساسية أن يسد الجيوب الأنفية.
وهناك مضاعفات خطيرة لالتهاب الجيوب الأنفية المزمن نادرة، ولكن قد تتضمن ما يلي:
· مشاكل الإبصار: إذا انتشر التهاب الجيوب الأنفية إلى مقلة العين، قد يسبب انخفاض الرؤية أو احتمال العمى الذي قد يكون دائمًا.
· حالات العدوى: بصورة غير شائعة، الأشخاص الذين يعانون من التهاب الجيوب الأنفية المزمن قد يصابون بالتهاب الأغشية والسائل المحيطين بالمخ والحبل النخاعي (التهاب السحايا)، التهاب في العظام، أو عدوى جلدية خطيرة.