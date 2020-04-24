في العاصفة الترابية.. 4 طرق تحميك من مخاطرها.. وأسباب غير متوقعة للجيوب الأنفية.. 3 مضاعفات تصيبهم

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آلاء حسن



وبعد التنبؤ بوجود



عرض موقع wikihow ، بعض النصائح التي يجب اتباعها في العاصفة التراببة وسوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية:



- ضع قناعًا على أنفك وفمك وإذا كان لديك جهاز تنفس أو قناع مصمم لتصفية الجسيمات الصغيرة او كمامة ، فوضعت على الفور إذا لم يكن لديك قناع لف المنديل حول أنفك وفمك.



- احم عينيك وضع النظارات للحماية من الغبار أو الرمل ، ولكن النظارات الواقية هي أفضل، وإذا لم يكن لديك نظارات واقية فقم بحماية وجهك بذراعك أثناء الحركة ، ثم لف قطعة قماش بإحكام حول رأسك لحماية عينيك وأذنيك



- احمِ نفسك من الأجسام الطائرة، وابحث عن صخرة كبيرة أو شكل أرضي آخر لحمايتك جزئيًا على الأقل، وقم بتغطية أكبر قدر ممكن من جسمك لحماية نفسك من الرمال المتطايرة.



- إذا وجدت نفسك بدون مأوى ، فحاول أن تظل منخفضًا على الأرض وتحمي رأسك بذراعيك أو حقيبة ظهر أو وسادة.



- انتظر العاصفة لا تحاول التحرك أثناء العاصفة وابقى في مكانك وانتظر حتى يمر قبل أن تحاول الانتقال إلى موقع مختلف.



- كن مستعدًا في حالة الطوارئ فإذا كنت في منطقة معرضة للعواصف ، يجب أن تدرك دائمًا أن العاصفة يمكن وارتدي أكمامًا طويلة وسراويل طويلة لحماية جسمك، واحمل حقيبة أو احتفظ بصندوق في صندوق سيارتك ممتلئ بالعناصر التي تحتاجها في حالة حدوث عاصفة رملية أو غبار.







وعرض موقع mayoclinic الأسباب الشائعة لالتهاب الجيوب الأنفية المزمن :



· السلائل الأنفية : يمكن أن تسد زوائد الأنسجة هذه الممرات الأنفية أو الجيوب الأنفية.



· انحراف الحاجز الأنفي: قد يقيد أو يمنع الحاجز الملتوي الجدار بين فتحتي الأنف ممرات الجيوب الأنفية، مما يجعل أعراض التهاب الجيوب الأنفية أسوأ.



· الحالات المرضية الأخرى: قد تؤدي مضاعفات الحالات مثل التليف الكيسي وفيروس نقص المناعة البشري وغيره من الأمراض المرتبطة بالجهاز المناعة إلى انسداد الأنف.



· عدوى الجهاز التنفسي: يمكن لعدوى الجهاز التنفسي الأكثر شيوعًا نزلات البرد أن تؤدي إلى التهاب وزيادة سُمك أغشية الجيوب الأنفية ومنع تصريف المخاط. قد تكون هذه الالتهابات فيروسية أو بكتيرية أو فطرية.



· الحساسيات مثل حمى القش: يمكن للالتهاب الذي يحدث مع الحساسية أن يسد الجيوب الأنفية.





ويجب الانتباه إلى المضاعفات التي من الممكن أن تصيب مرضى الجيوب الأنفية نتيجة العواصف الترابية وغيرها من العوامل التي تؤدي إلى تدهور حالة المريض.



وهناك مضاعفات خطيرة لالتهاب الجيوب الأنفية المزمن نادرة، ولكن قد تتضمن ما يلي:



· مشاكل الإبصار: إذا انتشر التهاب الجيوب الأنفية إلى مقلة العين، قد يسبب انخفاض الرؤية أو احتمال العمى الذي قد يكون دائمًا.



· حالات العدوى: بصورة غير شائعة، الأشخاص الذين يعانون من التهاب الجيوب الأنفية المزمن قد يصابون بالتهاب الأغشية والسائل المحيطين بالمخ والحبل النخاعي (التهاب السحايا)، التهاب في العظام، أو عدوى جلدية خطيرة.

بعد انتشار وجود عاصفة ترابية أول أيام رمضان الجمعة، يجب أخذ الحيطة وتجنب الخروج من المنزل إلا عند الضرورة ويجب على مرضى الجيوب الانفية التزام المنزل وعدم الخروج.وبعد التنبؤ بوجود عاصفة ترابية في أول أيام رمضان، يجب على مريضي الجيوب الأنفية تجنب العواصف الترابية والحذر وعدم الخروج حتى لا يحدث مضاعفات.عرض موقع wikihow ، بعض النصائح التي يجب اتباعها في العاصفة التراببة وسوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية:- ضع قناعًا على أنفك وفمك وإذا كان لديك جهاز تنفس أو قناع مصمم لتصفية الجسيمات الصغيرة او كمامة ، فوضعت على الفور إذا لم يكن لديك قناع لف المنديل حول أنفك وفمك.- احم عينيك وضع النظارات للحماية من الغبار أو الرمل ، ولكن النظارات الواقية هي أفضل، وإذا لم يكن لديك نظارات واقية فقم بحماية وجهك بذراعك أثناء الحركة ، ثم لف قطعة قماش بإحكام حول رأسك لحماية عينيك وأذنيك- احمِ نفسك من الأجسام الطائرة، وابحث عن صخرة كبيرة أو شكل أرضي آخر لحمايتك جزئيًا على الأقل، وقم بتغطية أكبر قدر ممكن من جسمك لحماية نفسك من الرمال المتطايرة.- إذا وجدت نفسك بدون مأوى ، فحاول أن تظل منخفضًا على الأرض وتحمي رأسك بذراعيك أو حقيبة ظهر أو وسادة.- انتظر العاصفة لا تحاول التحرك أثناء العاصفة وابقى في مكانك وانتظر حتى يمر قبل أن تحاول الانتقال إلى موقع مختلف.- كن مستعدًا في حالة الطوارئ فإذا كنت في منطقة معرضة للعواصف ، يجب أن تدرك دائمًا أن العاصفة يمكن وارتدي أكمامًا طويلة وسراويل طويلة لحماية جسمك، واحمل حقيبة أو احتفظ بصندوق في صندوق سيارتك ممتلئ بالعناصر التي تحتاجها في حالة حدوث عاصفة رملية أو غبار.وعرض موقع mayoclinic الأسباب الشائعة لالتهاب الجيوب الأنفية المزمن :· السلائل الأنفية : يمكن أن تسد زوائد الأنسجة هذه الممرات الأنفية أو الجيوب الأنفية.· انحراف الحاجز الأنفي: قد يقيد أو يمنع الحاجز الملتوي الجدار بين فتحتي الأنف ممرات الجيوب الأنفية، مما يجعل أعراض التهاب الجيوب الأنفية أسوأ.· الحالات المرضية الأخرى: قد تؤدي مضاعفات الحالات مثل التليف الكيسي وفيروس نقص المناعة البشري وغيره من الأمراض المرتبطة بالجهاز المناعة إلى انسداد الأنف.· عدوى الجهاز التنفسي: يمكن لعدوى الجهاز التنفسي الأكثر شيوعًا نزلات البرد أن تؤدي إلى التهاب وزيادة سُمك أغشية الجيوب الأنفية ومنع تصريف المخاط. قد تكون هذه الالتهابات فيروسية أو بكتيرية أو فطرية.· الحساسيات مثل حمى القش: يمكن للالتهاب الذي يحدث مع الحساسية أن يسد الجيوب الأنفية.ويجب الانتباه إلى المضاعفات التي من الممكن أن تصيب مرضى الجيوب الأنفية نتيجة العواصف الترابية وغيرها من العوامل التي تؤدي إلى تدهور حالة المريض.وهناك مضاعفات خطيرة لالتهاب الجيوب الأنفية المزمن نادرة، ولكن قد تتضمن ما يلي:· مشاكل الإبصار: إذا انتشر التهاب الجيوب الأنفية إلى مقلة العين، قد يسبب انخفاض الرؤية أو احتمال العمى الذي قد يكون دائمًا.· حالات العدوى: بصورة غير شائعة، الأشخاص الذين يعانون من التهاب الجيوب الأنفية المزمن قد يصابون بالتهاب الأغشية والسائل المحيطين بالمخ والحبل النخاعي (التهاب السحايا)، التهاب في العظام، أو عدوى جلدية خطيرة.

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