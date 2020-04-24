بعد 22 سنة.. أحمد السقا يهدي محمد هنيدي بدلة صعيدي في الجامعة الأمريكية





اقرأ أيضا | السقا يهزم هنيدي ويفوز بـ100 ألف جنيه ويتبرع بها لمستشفى الأورمان بالصعيد





ثم قدم السقا رقصة استعراضية قصيرة على الحان اغنية محمد هنيدي " كجولوه"، والتي كانت ضمن احداث الفيلم، ثم دخل النجمين تحدي قوي خلال حلقة اليوم من برنامج المسابقات الخيري الترفيهي "اغلب السقا".





وأعلنت المذيعة رزان مغربي في أ ولى حلقات البرنامج المذاع فضائية "ام بي سي مصر"؛ التحدي القوي بين النحمين في لعبة قص الجبال ؛ التي فاز بها النجم أحمد السقا، وفاز ايضا بالنتجية النهائية بالبرنامج.





وحصل السقا جائزة 10000 جنيه مصري وتبرع لها لدار الاورمان لعلاج لسرطان بالصعيد.





برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية.





البرنامج تقدمه الفنانة رزان مغربي، ويستضيف عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم: محمد هنيدي، وعمرو يوسف، وغادة عبدالرازق، ونيللي كريم، وعمرو سعد، ووائل جسار، وقصي خولي، ودرة، وحمادة هلال، وأحمد فهمي، ومُعتصم النهار وآخرين.