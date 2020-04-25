اليمن... 35 قتيلا وجريحا في معارك بين الجيش ومليشيا الحوثي

سقط 35 قتيلا وجريحا، مساء الجمعة، في معارك بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، ومليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع وسط اليمن.

ونقلت وكالة "سبوتنك" الإخبارية عن مصدر عسكري قوله: " المليشيات الحوثية شنت هجوما واسعا من محاور عدة على مواقع للقوات المشتركة في قطاعي حبيل يحيى والثوخب شمال شرقي مديرية الحشاء غرب الضالع".





وأضاف: "الجيش صد الهجوم الذي استمر منذ مساء الجمعة وحتى فجر السبت، إثر معارك شنت خلالها القوات المشتركة قصفا مركزا على ثكنات وتجمعات للجماعة في جبل المصيوح والظفير والثوخب.

ووفقا للمصدر، أسفرت المعارك والقصف عن مقتل 10 من المليشيا الحوثية وإصابة 17، في حين سقط من القوات المشتركة 3 قتلى و5 جرحى.