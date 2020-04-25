استقرار أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت 25-4-2020

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت 25-4-2020 ليسجّل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 750 جنيهًا، بعد أن كان يُسجّل نحو 753 جنيهًا لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.

ويُقدّم "صدى البلد" للقرّاء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، السبت، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب في مصر





وجاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 855 جنيهًا إلى 857جنيهًا.

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 22 ما بين 784 جنيها إلى 786جنيها

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 748 جنيها إلى 750 جنيها

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 641 جنيها إلى 643جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 499 جنيها إلى 500 جنيها .

يتراوح سعر الجنيه الذهب 5,984 جنيها إلى 6,000، يزن 8 جرامات.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.