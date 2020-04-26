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فن

نقابة المهن التمثيلية تصدر بيانا بعد شائعة وفاة أحمد بدير

الأحد 26/أبريل/2020 - 05:56 ص
أحمد بدير
أحمد بدير
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محمد نحلة

نفى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية خبر وفاة الفنان القدير أحمد بدير؛ مؤكدًا في بيان أنها شائعة لا يعلم مصدرها، وأضاف الدكتور أشرف زكي،  أن الفنان أحمد بدير بخير وبصحة جيدة.


كانت صفحة منسوبة للفنان محمد لطفي أعلنت على فيسبوك وفاة الفنان أحمد بدير، وكتبت:" البقاء والدوام لله أحمد بدير في ذمة ربنا".


ونفى الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات صحفية حقيقة الأمر، وأكد أنها مجرد شائعة.


ويشارك أحمد بدير في مسلسل"يا أنا يا جدو" وتدور أحداث العمل حول يوسف والذي يقدم هذه الشخصية الفنان طارق صبري وهو حفيد أحد الأثرياء والذي يرغب في أن يرتبط من قشطة، ولكن يحدث العديد من المفاجآت وذلك في إطار لايت كوميدي. 

 

مسلسل "يا أنا يا جدو" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم هم أحمد بدير، محمد نجاتي ، سارة سلامة، طارق صبري ، مدحت تيخا، ندي بهجت ، أحمد سلامة، رنا سماحة، عبدالله مشرف، محمد الصاوى.

 

كما يشارك في المسلسل منير مكرم، حسن عبد الفتاح ، مايسه الرباط ، نرمين ماهر وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج عصام طنطاوي ومن سيناريو وحوار فتحى الجندى وإخراج عادل الأعصر.


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