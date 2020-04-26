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برلمان

بعد واقعة حسام حنين.. تحرك برلمانى لحظر تطبيقي تيك توك ولايكي

الأحد 26/أبريل/2020 - 05:34 م
تطبيق تيك توك
تطبيق تيك توك
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عبد الرحمن سرحان
تقدمت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، عضو البرلمان العربي، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، بشأن استغلال مالكي تطبيقات الهواتف الذكية مثل "تيك توك" و"لايكى" الفتيات المراهقات واستخدامهم في أعمال منافية لقيم المجتمع المصري.

وقالت النائبة شادية الجمل، في تصريحات لها، إن تلك الشركات تستغل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر مصر وتقوم بنشر ثقافات مُبتذلة للدولة المصرية من أجل هدم قوام المجتمع المصري ككل وذلك من خلال حث الفتيات المراهقات على الظهور في "لايفات" لتكوين صداقات وعلاقات اجتماعية لجني أرباح بالدولارات،

وأكد عضو مجلس النواب أن المُعادين لاستقرار الدولة المصرية يعتمدون بشكل كبير على الوسائل التكنولوجية والتطبيقات المُتاحة لبث سمومهم في الداخل من الخارج.

وطالبت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، الحكومة ببحث كافة السبل والوسائل المتاحة لحظر تطبيقي "تيك توك" و"لايكى" وذلك من أجل الحفاظ على المجتمع المصري.

جاء لك بعد أن أثارت عدد من الفتيات الجدل على موقعي تيك توك ولايكي، آخرهم قضية حنين حسام، التي دعت فيه الفتيات للخروج في فيدوهات من غرف نومهم مقابل الحصول على 3000 دولار شهريا.

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