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أخبار البلد

أحمد السقا يعلن الفوز على غادة عبد الرازق في ثالث حلقات برنامج "اغلب السقا"

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:22 م
صدى البلد
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اسماء الحسيني

نشر الفنان احمد السقا صورة جديدة له تجمعه بالنجمة غادة عادل أثناء عرض الحلقة على قناة MBc Masr .
وذلك على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام". 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه بالتعليقات وجاء ابرزها كالاتي :

البرنامج عسل بجد 

قاعده يتفرج عليكو دلوقتي منوريين

جميل يا سقا ربنا يحميك 


برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية.
البرنامج تقدمه الفنانة رزان مغربي، ويستضيف عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم: محمد هنيدي، وعمرو يوسف، وغادة عبدالرازق، ونيللي كريم، وعمرو سعد، ووائل جسار، وقصي خولي، ودرة، وحمادة هلال، وأحمد فهمي، ومُعتصم النهار وآخرون.


وفى خطوة مميزة من النجم الفنان أحمد السقا الراعى الرسمى لإعلانات مستشفى شفاء الأورمان أول صرح طبى مجانى لعلاج الأورام فى جنوب الصعيد، قرر الفنان أحمد السقا خلال أولى حلقات برنامجه الرمضانى "إغلب السقا"، بالتبرع بمبلغ 100 ألف جنيه فاز بها فى نهاية الحلقة الأولى بعد تغلبه عن الفنان الكوميدى محمد هنيدى.


ويعتبر الفنان أحمد السقا من أوائل نجوم الفن الذين تحمسوا لدعم مستشفى شفاء الاورمان بالأقصر، وقدم الإعلانات بصورة دائمة لكافة مراحل وخطوات العمل بالمستشفى بتبرع كامل منه منذ بدء حفر أولى مراحل المستشفى بمدينة الأقصر.
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#اغلب_السقا @ghadaabdelrazek 💙

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